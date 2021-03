Ám ảnh “hung thần” xa lộ

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe container gây ra, để lại hậu quả đau lòng. Một trong những nguyên nhân là loại phương tiện trọng tải lớn này trở thành “hung thần” xa lộ trong mắt của nhiều người đi đường chạy ẩu, tốc độ cao, trong khi đường giao thông luôn có số lượng người, phương tiện tham gia đông đúc, thậm chí một số người vượt, tránh, rẽ sang đường thiếu quan sát.



Người tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn đối với xe container.





Cho đến nay, bạn bè, gia đình và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự ra đi quá đột ngột của chị Nguyễn Ngọc Sao, sinh năm 2003, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.

Vào ngày 21/2/2021, tại Km41+500 QL.2, khi chị Sao đang điều khiển xe mô tô BKS 88L1- 626.39 lưu thông trên đường, xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 15C- 225.15 kéo theo rơ-moóc BKS 15R- 001.38 do anh Lương Văn Vượt, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng điều khiển theo hướng ngược lại đi Việt Trì - Vĩnh Yên. Cú va chạm khiến chị Sao ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Qua điều tra cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn là do các xe vận tải kéo rơ-moóc có trọng tải lớn, chạy với tốc độ cao. Khi xảy ra tình huống bất ngờ, lái xe không kịp xử lý, phanh hãm.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, xe đạp thường sang đường, vượt, tránh thiếu quan sát; một số trường hợp là thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng; sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông… dẫn đến hậu quả các vụ va chạm với xe container thường rất nặng nề.

Thời gian qua, theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với xe vận tải quá khổ, quá tải tham gia giao thông; siết chặt công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt, tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe vận tải kéo rơ-moóc, xe quá khổ, quá tải vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe, nhất là lái xe đường dài vận tải hàng hóa, hành khách, tập trung vào khoảng thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; phối hợp với các địa phương xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Để kéo giảm tai nạn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Riêng 2 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 2 tỷ đồng; xử phạt nguội 179 trường hợp với số tiền hơn 85 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương, trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết liên quan đến xe vận tải kéo rơ-moóc.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, container hay còn gọi là xe đầu kéo có rơ-moóc; kích thước, trọng tải lớn, có 4 vùng điểm mù nằm ở 2 bên thân xe, phía trước và đằng sau xe; thùng xe nặng, có thể tách rời.

Trong trường hợp bị phanh gấp, đột ngột có thể dẫn đến lật đổ xe. Do đó, so với các loại phương tiện khác, việc điều khiển loại xe này khó hơn rất nhiều, đòi hỏi người lái xe cần có kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt tuân thủ nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ; luôn giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác để kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất, bất ngờ.

Người tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, xe đạp hạn chế việc đi song song với xe container; khi sang đường, vượt, tránh cần chú ý quan sát tín hiệu giao thông, đặc biệt, không nên rẽ, cua khi xe container đang chuẩn bị đến gần, nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Lê Minh