Đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tỉnh và đất nước. Xác định được điều đó, Công an huyện Bình Xuyên chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.



Công an xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên lên phương án đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử ở địa phương. Ảnh: Kim Hiền





Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trách nhiệm của mỗi cán bộ công an trong việc giữ gìn, đảm bảo an toàn cho bầu cử cũng như việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong bầu cử.

Công an các xã, thị trấn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Để giữ vững ANTT, công an huyện hướng dẫn công an các xã, thị trấn chủ động bám sát cơ sở, bố trí lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm; nắm bắt tình hình dư luận xã hội về công tác bầu cử, nhất là vấn đề nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Từ đó, thẩm tra, xác minh đảm bảo nhân sự được lựa chọn và giới thiệu đủ tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết công tác giữ vững an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử.

Theo đánh giá của công an huyện, tính đến thời điểm hiện nay, vấn đề ANTT trên địa bàn huyện Bình Xuyên cơ bản ổn định. Tuy nhiên, huyện xác định 4 địa điểm gồm các xã Trung Mỹ, Phú Xuân, Tân Phong và Thiện Kế là các địa phương tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra các vấn đề khiếu kiện phức tạp, mất ANTT.

Với mục tiêu không để xảy ra các “điểm nóng”, công an huyện thành lập 2 tổ công tác gồm 14 đồng chí trực tiếp bám sát cơ sở, thăm nắm tình hình tại các địa bàn và các địa điểm đặt hòm phiếu có dấu hiệu phức tạp.

Rà soát các đối tượng nghi vấn, theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp ngay từ khi có dấu hiệu “manh nha”; xây dựng các tình huống có thể xảy ra và phương án ngăn chặn ngay từ đầu nhằm triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở tất cả các khâu, các bước trong quá trình bầu cử.

Là địa phương không chỉ đông dân cư với gần 8.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 2.000 nhân khẩu là đồng bào công giáo, xã Tam Hợp còn có nhiều tuyến giao thông chạy qua, giáp nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân thuê trọ và người nước ngoài sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Thiếu tá Nguyến Khánh Thọ, Trưởng công an xã Tam Hợp cho biết: “Để giữ vững ổn định, an toàn cho bầu cử, công an xã xây dựng kế hoạch chi tiết về đảm bảo ANTT; thành lập tiểu ban ANTT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách bám sát, nắm bắt tình hình ở 7 khu dân cư và tình hình an ninh chính trị nội bộ ở các cơ quan, đơn vị.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hành vi gây rối, chống đối của các đối tượng; rà soát, kiểm danh, kiểm diện và răn đe, giáo dục các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, thực hiện các biện pháp phòng ngừa các đối tượng phạm tội.

Đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định, không có khiếu nại, khiếu kiện đông người. Việc tổ chức các bước hiệp thương diễn ra an toàn, đúng luật.

Công an xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tăng cường tuần tra khép kín; tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm… nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo giữ vững ANTT trước, trong và sau bầu cử".

Cùng với giữ vững ANTT, công tác đảm bảo an toàn giao thông được Công an huyện Bình Xuyên chú trọng thực hiện. Lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm, điểm nóng.

Từ đó, phân luồng giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, vi phạm Luật ATGT đường bộ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các địa bàn trọng yếu, nhất là khu vực bỏ phiếu.

Cùng với công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt ngay từ đầu của lực lượng chức năng, vấn đề ANTT trên địa bàn huyện Bình Xuyên sẽ được giữ vững, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn.

Phương Loan