Đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch dân sự của công dân cũng như tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Công an tỉnh đã và đang đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Theo dự kiến, từ nay đến trước ngày 1/7/2021, Công an tỉnh sẽ hoàn thành cấp thẻ CCCD cho hơn 700.000 công dân trên địa bàn, đảm bảo các thông tin trong thẻ CCCD của người dân được đầy đủ, chính xác.



Công an huyện Tam Dương thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn.





Những ngày này, mới đầu giờ làm việc buổi sáng, tại trụ sở tiếp công dân của Công an huyện Tam Dương đã có nhiều công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song đơn vị quyết liệt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ cấp thẻ CCCD mới gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại cổng vào, các cán bộ, chiến sĩ được phân công trực ban đề nghị người dân đến làm việc chấp hành đo thân nhiệt, khai báo y tế. Tại bộ phận tiếp nhận đề nghị cấp thẻ CCCD, đơn vị trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Các cán bộ công an thường xuyên nhắc nhở công dân chấp hành nghiêm quy định phòng dịch, hướng dẫn ngồi cách nhau 2m.

Em Lăng Thị Lan, sinh năm 2005, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương phấn khởi chia sẻ: “Qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương, em được biết Công an tỉnh đang thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, với rất nhiều điểm ưu việt, giúp công dân đơn giản được nhiều thủ tục hành chính, không phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác”.

Thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử hiện nay rất đơn giản, quá trình kê khai thông tin nhanh gọn theo sổ hộ khẩu, cán bộ công an sẽ đối chiếu thông tin kê khai với thông tin cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trước đó. Sau đó, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lăn tay và soát lại chính xác các trường thông tin cá nhân đã kê khai…

Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Tam Dương cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD gắn chíp điện tử, đơn vị chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Từ ngày 25/1/2021 đến nay, đơn vị triển khai cấp thẻ CCCD có gắn chíp trên toàn huyện, ưu tiên cấp cho Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các chức sắc, tôn giáo, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Ban thường vụ các xã, thị trấn trên địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp, bên cạnh tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc cấp thẻ CCCD tại bộ phận thường trực, đơn vị còn triển khai 1 tổ cấp thẻ lưu động.

Đơn vị tổ chức cấp lưu động tại các trường học có học sinh đủ tuổi được cấp, tiếp đến là các cơ quan, đơn vị và sẽ triển khai cấp tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn để mọi công dân biết, hiểu về những lợi ích cũng như tầm quan trọng của thẻ CCCD gắn chíp điện tử…

Dự kiến, từ nay đến trước ngày 1/7/2021, Công an tỉnh sẽ hoàn thành cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 700.000 công dân. Để thực hiện được mục tiêu trên, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH chủ động liên hệ với các nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tiến hành cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Ngoài 10 bộ phận cấp thẻ CCCD thường trực tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và công an các huyện, thành phố, Công an tỉnh còn triển khai 10 tổ cấp lưu động, thời gian tới, sẽ tổ chức tiếp 10 tổ cấp lưu động trên toàn tỉnh.

Bên cạnh máy móc, phương tiện cấp thẻ CCCD gắn chíp được Bộ Công an trang cấp theo quy định, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Công an tỉnh sẽ bổ sung kinh phí, giúp các đơn vị mua sắm các thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Dự kiến, từ tháng 3/2021 đến ngày 30/6/2021, các bộ phận thường trực tiếp nhận cấp thẻ CCCD trên toàn tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp điện tử từ 7 giờ đến 21 giờ, từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.

Trung tá Lê Quỳnh Lâm, Đội trưởng Đội Hộ khẩu - CCCD, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp, “làm hết việc, chứ không làm hết giờ”, đơn vị đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho gần 11.000 trường hợp. Với sự quyết tâm cao nhất, Công an tỉnh sẽ sớm hoàn thành lộ trình cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử đề ra, đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin; góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý hành chính về TTXH trên địa bàn.

Bài, ảnh: Kim Hiền