Cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngoài việc tuân thủ nghiêm các quy định của ngành Y tế, các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú còn triển khai nhiều giải pháp như thực hiện nghiêm quy định về lưu trú, chủ động khai báo y tế, tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin với lực lượng chức năng nhằm quản lý tốt người nước ngoài, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại Khách sạn Ecolife.

Tại Khách sạn Ecolife, đường Ngô Gia Tự, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, ngay cửa ra vào đã có biển thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc yêu cầu khách đeo khẩu trang trước khi liên hệ công việc. Bên trong khu vực lễ tân, chủ khách sạn đã chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay khô để sát khuẩn, đồng thời, bố trí bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt cho khách ra vào.

Bà Phùng Thị Thanh Hương, chủ Khách sạn Ecolife cho biết: “Hiện, cơ sở thường xuyên có khoảng 20 khách người nước ngoài tạm trú. Đa phần là cán bộ, chuyên gia đang làm việc tại Công ty TNHH Haesung Vina, KCN Khai Quang.

Hằng ngày khi đi làm, công ty của họ quy định rất chặt chẽ việc đảm bảo phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế... nên về phía khách sạn, hết giờ làm việc chúng tôi chỉ cần trao đổi lại với đơn vị chủ quản để nắm tình hình.

Tuy nhiên, với tâm lý không chủ quan, lơ là, khách sạn vẫn chủ động nắm bắt thông tin, đặc biệt với những lịch trình di chuyển đột xuất của khách (không liên quan đến công việc) như vào ban đêm, các ngày cuối tuần...; tuân thủ việc khai báo y tế hằng ngày để báo cáo với lực lượng chức năng cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, cập nhật diễn biến mới nhất về dịch Covid-19 trên cả nước để người nước ngoài nắm được thông tin về vùng dịch, cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam.

Sau Tết Nguyên đán, có 1 trường hợp khách nước ngoài nhập cảnh, trở lại Vĩnh Phúc làm việc. Cơ sở cũng kiểm tra có giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly mới cho tạm trú. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Trạm Y tế phường theo dõi tình hình sức khỏe hằng ngày cho khách".

Còn tại Khách sạn Kim Cương, đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, chị Yến quản lý khách sạn cho biết: “Tại cơ sở, mỗi ngày chúng tôi đón gần 100 khách lưu trú qua đêm và dài ngày. Trong đó, có nhiều người đến từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các khu vực trong khách sạn thường xuyên được vệ sinh, khử trùng và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như của khách lưu trú. Thông qua các camera giám sát an ninh tại các hành lang, cửa ra vào để kiểm soát, kịp thời nhắc nhở những người không chấp hành.

Đặc biệt, công tác khai báo tạm trú được thực hiện nghiêm túc, chính xác, nhanh chóng. Các trường hợp đi qua đêm, vắng mặt dài ngày, khách sạn đều phải thực hiện thủ tục trả phòng, để khi di chuyển khỏi địa bàn Vĩnh Phúc sẽ tránh việc khai báo trùng lặp, gây khó khăn cho công tác thống kê, quản lý của lực lượng chức năng”.

Qua tìm hiểu, tại một số cơ sở lưu trú, công tác quản lý tạm trú đối với người nước ngoài còn gặp khó khăn như người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia có khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nên lễ tân, người quản lý của khách sạn gặp khó khi giao tiếp với khách.

Bên cạnh đó, việc hỏi quá kỹ lịch trình đi lại, đôi khi liên quan đến bí mật cá nhân, mối quan hệ làm ăn hoặc đụng chạm tới nhiều vấn đề tế nhị khiến nhiều khách hàng phản ứng, tỏ thái độ không hợp tác.

Một số người có tâm lý chủ quan, coi thường sự nguy hiểm của dịch bệnh, khai báo không đầy đủ hoặc chung chung. Trong khi đó, chủ cơ sở lưu trú vì sợ làm mất lòng khách nên cũng không cương quyết, làm thủ tục khai báo cho có lệ.

Ngoài ra, do người nước ngoài đến Vĩnh Phúc chủ yếu để làm việc, nên rất bận rộn, thời gian dành cho việc cập nhập, nắm bắt thông tin về các vùng dịch chưa được đầy đủ, nên việc chủ động phòng, chống còn hạn chế…

Bài, ảnh: Khánh Linh