Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Những năm qua, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng 5 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương phía Nam làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) với nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc; bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuyên truyền miệng làm mũi nhọn

Công tác phối hợp TTBĐ luôn được Đảng ủy, BTL Vùng 5 Hải quân quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, BTL vùng đều tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và ký kết phối hợp tuyên truyền năm tiếp theo với ban tuyên giáo các tỉnh phía Nam. Bên cạnh đó, BTL vùng đã có nhiều hoạt động như: Tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân trên vùng biển, đảo Tây Nam; đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tuyên truyền miệng, lấy đây làm mũi nhọn trong công tác tuyên truyền nhằm đạt hiệu quả tiếp cận người dân cao nhất.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng cờ, áo phao và tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.Ảnh TUẤN HUY.

Sau chuyến đi biển, anh Phạm Văn Hổ cùng các ngư dân đang neo tàu ở vịnh An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) được cán bộ Vùng 5 Hải quân đến tuyên truyền, anh cho biết: "Nhiều năm đi biển dựa vào kinh nghiệm, nay tôi được cán bộ tuyên truyền giúp hiểu thêm các quy định của pháp luật về biển, ranh giới biển của nước ta với các nước bạn và được tặng áo phao, cờ Tổ quốc. Hiểu và có được những điều cần biết khi đi biển, tôi rất yên tâm và sẽ khai thác thủy, hải sản đúng quy định trên ngư trường nước ta".

Xác định lấy tuyên truyền miệng làm mũi nhọn, BTL Vùng 5 Hải quân đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, An Giang xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, đồng thời tổ chức các tổ báo cáo viên đến từng địa phương tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm 2020, Phòng Chính trị Vùng 5 Hải quân đã tiến hành biên soạn 4 bộ đề cương với hơn 200 trang, xây dựng 3 video clip, 7 nội dung phát thanh; in hơn 4.000 tờ rơi, tờ gấp với nội dung tuyên truyền về biển, đảo. Thông qua tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đầy đủ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giải tỏa những thắc mắc, tâm tư, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về hành động của các cấp, ngành và của mọi người dân, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.

Niềm vui của ngư dân. Ảnh TUẤN HUY.

Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác phối hợp TTBĐ và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2020 của Vùng 5 Hải quân được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả quan trọng. Trong năm, Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với các địa phương tổ chức hơn 20 buổi TTBĐ, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực với gần 7.500 lượt người tham dự; tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật cho ngư dân với hơn 1.000 lượt người; phát hơn 3.500 tờ rơi... Tiếp tục tổ chức đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam đi thăm, chúc Tết quân và dân các đảo trên vùng biển Tây Nam, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp. Vùng cũng phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa hơn 350 tin, bài phản ánh các hoạt động SSCĐ, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo; huấn luyện; đối ngoại quốc phòng; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Cùng ngư dân treo cờ Tổ quốc.

Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, trong năm, BTL Vùng 5 Hải quân đã huy động 13 lượt tàu, xuồng, 9 xe cứu hỏa với hơn 750 cán bộ, chiến sĩ, cứu được 5 phương tiện, 64 ngư dân gặp nạn trên biển, cứu hộ 8 vụ cháy tàu cá và cháy rừng; tặng 100 áo phao, phao cứu sinh và 500 cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ với hơn 900 ngày công làm sạch hơn 20km đường, bờ biển; xử lý hơn 18 tấn rác thải; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá hơn 75 triệu đồng. Thông qua mô hình “giọt nước nghĩa tình”, “hũ gạo tình thương”, “mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ tình thương”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã quyên góp ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1.800kg gạo; ủng hộ các trường trên địa bàn đóng quân số tiền hơn 230 triệu đồng; cấp miễn phí hơn 500 bình nước lọc, gần 300m3 nước ngọt cho nhân dân trên các đảo Tây Nam trong mùa khô hạn.

Tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp TTBĐ năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp năm 2021 giữa BTL Vùng 5 Hải quân và ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định: "Công tác phối hợp giữa BTL Vùng 5 Hải quân và các địa phương trong năm qua đã góp phần rất quan trọng vừa giữ vững an ninh trật tự trên biển, vừa giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa BTL Vùng 5 Hải quân với tỉnh Cà Mau nói riêng, các địa phương nói chung là kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng TTBĐ, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thời gian tới".

Bài và ảnh: TUẤN HUY