Những “lá chắn” phòng, chống Covid-19 ở cơ sở

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Vĩnh Yên cùng với các cấp, các ngành nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm “chống dịch như chống giặc” và thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để ở bên trong”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Vĩnh Yên ở cơ sở đều nêu cao tinh thần chống dịch, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ sức khỏe và sự bình yên của nhân dân.



Công an phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại Công viên 29/12 . Ảnh: Dương Hà





Với vị trí trung tâm của thành phố Vĩnh Yên, đánh giá được những nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan vào địa bàn, Công an phường Ngô Quyền tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ công an phường tổ chức 3 ca tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn và nhắc nhở người dân tại các khu vực công cộng như chợ, công viên, cửa hàng kinh doanh… thực hiện các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang y tế khi ra ngoài đường.

Lực lượng công an phường thường trực cùng các cán bộ trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương không quản ngại ngày hay đêm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch và đi qua vùng dịch trở về địa bàn, yêu cầu họ khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Trung tá Hà Ngọc Chiến, Phó trưởng Công an phường Ngô Quyền cho biết: Là địa bàn tập trung đông dân cư, lại có nhiều địa điểm công cộng, để phòng, chống dịch bệnh, Công an phường chủ động xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn gắn với công tác phòng, chống dịch.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn tương đối tốt. Công an phường chủ động nắm tình hình, kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Khi dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, cùng với các địa phương khác, những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trù chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch công tác phòng, chống dịch, bảo đảm quân số ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ số người đi từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương, nếu có công dân từ địa phương khác đến địa bàn phải khai báo y tế.

Công an xã chủ động phối hợp với bộ phận văn hóa, truyền thanh của xã xây dựng, đưa các tin, bài liên quan đến công tác phòng, chống dịch, quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm phòng, chống dịch.

Cán bộ Công an xã Thanh Trù tham gia tổ tuyên truyền đề nghị các cơ sở kinh doanh có điều kiện tạm dừng hoạt động theo quy định của các cấp cho đến khi có thông báo mới và vận động, giải thích để các hộ kinh doanh cửa hàng, quán ăn uống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung đông người…

Trung tá Phan Công Anh, Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết: Tháng 3/2020, cùng với công an các huyện, thành phố khác, Công an thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về cơ sở.

Qua gần 1 năm triển khai cho thấy, lực lượng công an chính quy đã phát huy được hiệu quả hoạt động trên mọi mặt công tác, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng công an cơ sở cùng với Công an thành phố Vĩnh Yên chủ động nắm tình hình địa bàn, tham mưu với chính quyền các cấp giải pháp ngăn ngừa, phát hiện kịp thời số người nhập cảnh trái phép vào địa bàn, phòng chống dịch bệnh; rà soát các trường hợp công dân trên địa bàn tỉnh đi từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương, vận động họ khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người.

Sau khi rà soát các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn, công an cơ sở chủ động tham mưu với chính quyền xã, phường có các biện pháp cách ly và phòng dịch theo đúng quy định.

Công an cơ sở tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nơi công cộng; tham gia phương án của Công an thành phố về tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người đảm bảo ANTT và phòng ngừa dịch Covid-19…

Kim Hiền