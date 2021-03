"Bông hồng thép" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Với kinh nghiệm gần 20 năm đấu tranh với tội phạm về ma túy, đến nay, dù đã đảm nhận công việc ở một vị trí khác, song khi nhắc đến những “bóng hồng” bản lĩnh, kiên cường, dám đương đầu với khó khăn, thử thách trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, CBCS trong ngành luôn nhắc đến Trung tá Lê Thị Kim Hoa, Đội trưởng Đội Hướng dẫn Cảnh sát khu vực - Công an phụ trách xã (CSKV-CAPTX) về ANTT, Phòng Quản lý hành chính về TTXH (Công an tỉnh).



Trung tá Lê Thị Kim Hoa (người đứng) - "bông hồng thép" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Dương Hà

Nói về động lực để trở thành một nữ chiến s ĩ công an, Trung tá Lê Thị Kim Hoa cho biết: “Đó là mơ ước luôn thường trực, thôi thúc tôi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, tôi đã biến ước mơ trở thành hiện thực.

Trải qua 20 năm gắn bó với nghề, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo, đồng đội, có cơ hội để khẳng định mình qua những nhiệm vụ, chuyên án dù gian nan, vất vả song rất đỗi tự hào, vinh quang”.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học CSND I Sóc Sơn năm 1998, Trung tá Lê Thị Kim Hoa từng công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu nay là tỉnh Điện Biên.

Năm 2005, sau khi được điều chuyển về Công an tỉnh Vĩnh Phúc, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác tại đơn vị cũ, đồng chí tiếp tục được giao nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đầy nguy hiểm, chúng luôn chống trả quyết liệt. Nhiều đối tượng nghiện bị nhiễm HIV còn cố tình tìm cách phơi nhiễm cho lực lượng truy bắt...

Dù biết rõ những rủi ro, nguy hiểm thường trực, song với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ đầy gai góc. Có những lần, để phá được chuyên án phức tạp, trong quá trình trinh sát đối tượng liên quan đến ma túy, đồng chí phải đảm nhận những vai diễn nhạy cảm, gặp phải không ít ánh nhìn soi mói, thiếu thiện cảm của mọi người.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi CBCS, đặc biệt là lực lượng trinh sát còn gặp phải muôn vàn khó khăn khác. Trong nhiều chuyên án, đồng chí cùng đồng đội của mình ngày nào cũng đi trinh sát từ 7 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh. Những bữa cơm thất thường, những giấc ngủ không trọn diễn ra từ ngày này sang ngày khác.

Để có sức theo đuổi chuyên án, mọi người phải thay nhau tranh thủ chợp mắt. Hằng tuần, thậm chí hằng tháng như thế mới có thể bắt được đối tượng. Vất vả là thế, gian nan là vậy nhưng bản thân Trung tá Lê Thị Kim Hoa chưa từng có giây phút nản chí, yếu lòng, vẫn đam mê với công việc.

Nhờ khẳng định được năng lực bản thân, tháng 4 năm 2013, Trung tá Lê Thị Kim Hoa được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm vị trí Đội trưởng Đội Tổng hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, bên cạnh việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn, đồng chí tiếp tục trực tiếp tham gia cùng đồng đội đấu tranh, triệt phá thành công nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, nhất là các vụ án có đối tượng phạm tội là phụ nữ, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Từ tháng 6/2018 đến nay, nhận sự phân công của lãnh đạo, Trung tá Lê Thị Kim Hoa đảm nhận vị trí Đội trưởng Đội Hướng dẫn CSKV-CAPTX về ANTT, Phòng QLHC về TTXH (Công an tỉnh).

Dù đây là một lĩnh vực công tác mới, song gần 3 năm qua, đồng chí không ngừng học hỏi, chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ giúp trưởng phòng tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng của lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ do cấp trên giao phó, góp phần củng cố toàn diện lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã chính quy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, nhiều năm, đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận Bằng khen của Bộ Công an; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh...

Lê Minh