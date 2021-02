Xử lý nghiêm hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Hằng năm, bên cạnh những thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc thì vẫn còn một số thanh niên cố tình tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự (NVQS). Đây là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc.



Cán bộ Ban CHQS và các ban, ngành của huyện Yên Lạc tuyên truyền Luật NVQS cho thanh niên.





Hằng năm, để bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác tuyển quân được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh chú trọng.

Hội đồng NVQS các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp, trong đó tích cực tuyên truyền Luật NVQS và các quy định, văn bản liên quan.

Nhiều năm qua, tỉnh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và có nhiều thanh niên tình nguyện thực hiện NVQS, trở thành tấm gương tiêu biểu. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận thanh niên nhận thức kém, có hành vi trốn tránh NVQS, ảnh hưởng tới công tác tuyển quân ở các địa phương.

Trung tá Đào Đình Thao, Phó Trưởng Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hành vi trốn tránh NVQS là hành vi trốn tránh lệnh gọi đăng ký NVQS, lệnh gọi đi khám sức khỏe để đăng ký NVQS, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung. Tùy theo mức độ vi phạm, hành vi trốn tránh NVQS có thể bị xử phạt hành chính hay nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành”.

Cụ thể, tại các Điều 4, 5, 6, 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu nêu rõ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với các hành vi không đăng ký NVQS; phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng; phạt tiền từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Cũng theo quy định thì “Lý do chính đáng” được hoãn, miễn thực hiện NVQS gồm bị ốm, tai nạn; có thân nhân (gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) đang bị ốm nặng; có thân nhân chết nhưng chưa tổ chức tang lễ; nhà ở của người thực hiện NVQS hoặc nhà ở của thân nhân nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống; người thực hiện NVQS không nhận được các loại giấy gọi liên quan thực hiện NVQS do lỗi của người khác hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn, cản trở.

Bên cạnh đó, nếu đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trốn tránh NVQS” theo Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy mức độ vi phạm.

Với tinh thần quyết liệt, xử lý nghiêm những vi phạm, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã ghi nhận và lập biên bản 172 trường hợp trốn tránh NVQS năm 2021, trong đó chủ yếu là vi phạm về trốn khám NVQS. Qua đó răn đe, giáo dục các thanh niên có nhận thức sai lệch về thực hiện NVQS.

Tuy nhiên, mặc dù đã có chế tài xử lý vi phạm trong công tác tuyển quân, nhất là hành vi trốn tránh NVQS nhưng qua công tác tuyển quân thời gian qua cho thấy chế tài chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe đối với công dân, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân ở các địa phương. Một số công dân sẵn sàng nộp phạt số tiền vài triệu đồng để trốn khám hoặc tìm mọi cách trốn tránh thực hiện NVQS.

Để hạn chế các hành vi trốn tránh NVQS, ngoài việc xử lý nghiêm những vi phạm thì cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục, giúp cho mọi công dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật NVQS.

Trong tuyên truyền, giáo dục, chú trọng nhấn mạnh đến truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, trốn tránh NVQS.

Bài, ảnh: Bình Duyên