Vì sự bình yên của nhân dân

Bắt giữ hơn 550kg pháo nổ trái phép các loại; thu giữ hàng tấn sản phẩm động vật không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định; phát hiện, xử lý nhiều vụ đánh bạc; điều tra một số vụ việc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; bắt quả tang hàng chục vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; đảm bảo an toàn tại các dự án có quyết định cưỡng chế… Đó là kết quả bước đầu sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021 của lực lượng công an tỉnh, góp phần ổn định tình hình ANCT, TTATXH, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.



Công an huyện Tam Dương bắt giữ một vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Ảnh: Xuân Lan





Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, khiếu kiện của quần chúng nhân dân tại các dự án trọng điểm có chiều hướng diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông, cháy, nổ, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy… có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm quan trọng diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Để giữ vững ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra dịp đầu năm 2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13, ngày 14/12/2020 về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021, yêu cầu các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đảm bảo ANTT.

Ngay sau khi Công an tỉnh phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an thành phố Vĩnh Yên đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, bước đầu đạt được nhiều thành tích.

Qua hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã làm rõ nhiều vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, ngăn ngừa tội phạm hình sự, các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn thành phố.

Điển hình, ngày 4/1/2021, đơn vị phát hiện, bắt giữ vụ mua bán 1 bánh ma túy heroin và gần 200 viên ma túy tổng hợp. Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện đối tượng Phùng Văn Tân (sinh năm 1970), trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Sơn La về địa bàn tỉnh tiêu thụ.

Khi đối tượng đến địa bàn phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện có 1 bánh ma túy trọng lượng 0,351kg và 192 viên nén ma túy tổng hợp trên xe của Tân.

Tại cơ quan công an, Phùng Văn Tân khai nhận là đối tượng nghiện ma túy nặng, để có tiền tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy, Tân đến tỉnh Sơn La và một số tỉnh biên giới phía Bắc mua ma túy về để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, Vĩnh Phúc không phải là địa bàn "nóng" về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, chủ yếu là hình thức mua bán nhỏ, lẻ nên chiến công trên của Công an thành phố Vĩnh Yên là rất đáng biểu dương. Nếu số ma túy trên được tiêu thụ trót lọt thì hậu quả khôn lường…

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang tích cực chuẩn bị các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trái phép.

Qua hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, liên tiếp công an các đơn vị, địa phương bắt giữ kịp thời các vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Từ ngày 15/12/2020 đến nay, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 33 vụ, với 39 đối tượng mua bán, tàng trữ và vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 550kg pháo nổ các loại.

Tiêu biểu, sau 3 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện Vĩnh Tường đã bắt quả tang đối tượng Ngô Thị Thư (sinh năm 1980), trú tại xã Tân Tiến buôn bán trái phép 240kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thư khai nhận biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lời, đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Cùng với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng công an tỉnh lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”, đánh bạc; trộm cắp, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao; kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm; đảm bảo TTATGT, phòng ngừa cháy, nổ…

Đến nay, qua hơn 1 tháng triển khai cao điểm, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 33 vụ tội phạm về trật tự xã hội, gần 50 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; 28 vụ đánh bạc; gần 50 vụ hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế…

Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, xử lý kịp thời các mâu thuẫn là nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu kiện; những sơ hở, thiếu sót trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án, các địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, công an các đơn vị, địa phương chủ động các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Toàn lực lượng tăng cường phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát vũ trang, kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm...

Kim Hiền