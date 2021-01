Đấu tranh quyết liệt và hiệu quả với tội phạm công nghệ cao

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi liền với đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức “chiếu bạc” hiện đại trên nền tảng internet.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Qua công tác điều tra cho thấy, các đối tượng hoạt động phạm tội dưới nhiều hình thức; trong đó, điển hình là sử dụng các ứng dụng trên mạng internet, mạng viễn thông, sử dụng các sim khuyến mại gọi điện giả danh nhân viên bưu điện, ngân hàng thông báo cho chủ thuê bao nợ cước viễn thông, nợ ngân hàng quá hạn, nợ bảo hiểm... hoặc giả danh là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền đang điều tra để đe dọa, nhằm khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sau đó, yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.

Có những đối tượng là người nước ngoài kết bạn với người bị hại (chủ yếu là phụ nữ) qua mạng xã hội (Facebook, Zalo...) nhắn tin tâm sự, thông báo muốn gửi tiền, quà có giá trị lớn, sau đó, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam liên lạc với người bị hại giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế... yêu cầu bị hại nộp phí để nhận quà với các lý do khác nhau như: cước vận chuyển, thuế, tiền phạt... vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, chúng còn sử dụng phần mềm công nghệ cao thực hiện các cuộc gọi đến có số điện thoại hiển thị trên điện thoại người nhận là những số giống với các số trực ban công an, hiện ảnh công an hiệu..., sau đó tự xưng là cán bộ công an đe dọa, tống tiền người dân.

Một số đối tượng sử dụng chiêu trò làm giả các lệnh bắt khẩn cấp, lệnh bắt tạm giam... có chữ ký, dấu đỏ của cơ quan công an để gửi vào điện thoại của nạn nhân, làm cho nạn nhân tin tưởng đó là sự thật, lo sợ và chuyển tiền cho chúng.

Hiện nay, một trong những phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao rất đáng chú ý và đang có diễn biến phức tạp đó là tổ chức đánh bạc qua mạng internet với các hình thức: lô đề, cá độ bóng đá, chơi các trò chơi đánh bạc trên mạng...

Vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh phát hiện cơ sở kinh doanh Trung tâm giải trí thể thao LinhBekey ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên do Dương Hồng Linh, sinh năm 1988 ở phường Khai Quang làm chủ có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên mạng.

Ngày 26/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994 ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên - là quản lý của cơ sở có hành vi tổ chức cho 6 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bán tiền ảo để đánh Game online “Nổ hũ” trên trang mạng htpts://huno.club; cơ quan điều tra đã tạm giữ 7 bộ máy tính, 4 điện thoại và hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều sổ ghi chép liên quan đến việc kinh doanh cầm đồ.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 29/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng Nguyễn Văn Đức; Dương Hồng Linh và Lâm Quốc Việt đều phạm tội đánh bạc.

Đến ngày 1/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tỵ, sinh năm 1989 ở xã Trung Mỹ, Bình Xuyên về tội đánh bạc.

Trong năm 2020, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện, điều tra 26 vụ với 36 đối tượng có liên quan đến công nghệ cao (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2019); khởi tố 26 vụ, với 36 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Để có được kết quả đó, lực lượng công an triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; thường xuyên rà soát, lập danh sách, thu thập thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các đối tượng có nghi vấn liên quan đến tội phạm công nghệ cao để quản lý, răn đe, giáo dục; kịp thời xác minh và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp lựa chọn một số vụ án điểm tổ chức xét xử lưu động để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phòng ngừa và răn đe tội phạm.

Đồng thời, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng để người dân nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản; nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các gia đình với nhà trường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong quản lý, giáo dục con em, đoàn viên, thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, mại dâm….

Lê Minh