Đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Vấn nạn sản xuất, buôn bán hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng mà còn khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trở nên khó khăn, do bị cạnh tranh không lành mạnh. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi; lợi dụng thương mại điện tử để thành lập Website quảng cáo, kinh doanh qua mạng gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm phá án dày dặn, năm 2020, cơ quan công an đã đưa ra khởi tố hình sự 30 đối tượng liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm.... tạo sức răn đe pháp luật đối với các đối tượng khác.



Lực lượng chức năng thu giữ pháo lậu tại địa bàn xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. Ảnh CTV

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vào dịp áp Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp hơn.

Các đối tượng thường sử dụng nguyên liệu có giá thành, chất lượng thấp, trôi nổi trên thị trường để sản xuất hàng hóa, sau đó dán nhãn mác của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu. Thời điểm áp Tết Nguyên đán, hàng giả, hàng cấm tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao.

Điển hình như vào tháng 7/2020, Phòng PC03 (Công an tỉnh) phối hợp với Cục QLTT tiến hành kiểm tra nhà xưởng, kho hàng của Công ty Cổ phần ổn áp Standa và Công ty Cổ phần thiết bị điện ổn áp Lioa Nhật Linh, khu đô thị Đồng Sơn, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động lắp ráp máy ổn áp mang nhãn hiệu Standa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Phòng PC03 đã tiến hành tạm giữ 100 máy ổn áp thành phẩm gắn nhãn hiệu Standa trị giá 259.600.000 đồng; nhiều loại vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất lắp ráp máy ổn áp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang xác minh xử vụ việc để có hướng lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc kể trên là một trong rất nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm mà cơ quan công an đã phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Để có được kết quả trên, Công an tỉnh đã bám sát kế hoạch của BCĐ 389 tỉnh về thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân.

Đồng thời, thường xuyên nắm thông tin, theo dõi và kịp thời giám sát, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa dịch vụ, tập trung vào các tuyến đường từ Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng về Vĩnh Phúc và từ Vĩnh Phúc đi các tỉnh lân cận; các huyện, thành phố tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh, chợ đầu mối, điểm trung chuyển hàng hóa như Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường…

Chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khởi tố điều tra tội phạm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tư pháp theo quy định…

Năm 2020, tổng số vụ, đối tượng vi phạm hàng hóa được cơ quan công an phát hiện, xử lý là 416 vụ/429 đối tượng (tăng 159 vụ/151 đối tượng so với cùng kỳ). Cùng với việc kiên quyết khởi tố 26 vụ/30 bị can, cơ quan công an còn xử lý hành chính 381 vụ/390 đối tượng với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Quá trình điều tra xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Theo nhận định của BCĐ 389 tỉnh, năm 2021, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phải được tăng cường.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 30 của BCĐ 389 tỉnh về cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tăng cường hoạt động chống đấu tranh trên môi trường thương mại điện tử; phối hợp với các địa phương thực hiện công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, nắm chắc tình hình cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân mua sắm an toàn trong dịp Tết đến Xuân về.

Hà Trần