Năm 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo huyện Tam Dương chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội để giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu kích động, gây rối an ninh, trật tự, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị lớn, nhất là đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.



Cán bộ, chiến sĩ Đội QLHC về trật tự xã hội, Công an huyện Tam Dương họp bàn triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020. Ảnh: Dương Hà





Xác định năm 2020 trên địa bàn huyện diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là đại hội Đảng bộ các cấp, để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, Huyện ủy Tam Dương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, UBND huyện Tam Dương yêu cầu các xã, thị trấn, các ngành chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung trọng tâm để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Hiện nay, 13/13 xã, thị trấn trong huyện được bố trí công an chính quy, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng công an chính quy nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở.

Nhằm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật thông qua công tác phòng ngừa xã hội, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Trong đó, Công an huyện chủ động tập huấn chuyên sâu Luật An ninh mạng cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, vô hiệu hóa và xử lý những thông tin xấu độc theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng công an huyện phát hiện, xử lý 2 vụ với 2 đối tượng có hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc trên không gian mạng. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,quần chúng nhân dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo.

Đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện được xây dựng, củng cố, kiện toàn cả về số lượng, chất lượng. Toàn huyện duy trì hoạt động của 1.100 tổ liên gia tự quản, 78 mô hình tự quản, 145 tổ hòa giải tại các xã, thị trấn.

Các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật .

Đối với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện triển khai các đợt cao điểm thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và vận động toàn dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an huyện củng cố hồ sơ xử lý 8 vụ với 10 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quản lý chặt chẽ hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong năm, các cơ quan chức năng kiểm tra gần 140 lượt cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 10 cơ sở vi phạm, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính với số tiền gần 35 triệu đồng.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được lực lượng công an huyện thực hiện nghiêm, tổ chức hơn 1.100 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản hơn 3.300 trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt hành chính hơn 2.260 trường hợp với số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, tình hình giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo, giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông.

Việc chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra được huyện chú trọng.UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; thành lập BCĐ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các ngành chức năng tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH tại 92 cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra chuyên đề về an toàn PCCC tại gần 130 cơ sở kinh doanh.

UBND huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Để triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, UBND huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tốt công tác phòng ngừa xã hội.

Huy động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình 4 an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Hoàng Nga