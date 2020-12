Công an huyện Tam Đảo siết chặt công tác quản lý người nước ngoài

Tam Đảo được biết đến là huyện du lịch với nhiều khu tham quan, nghỉ dưỡng nổi tiếng, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Trước những diễn biến phức tạp về dịch Covid -19 cũng như để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an huyện Tam Đảo chỉ đạo các đội nghiệp vụ siết chặt công tác quản lý người nước ngoài (NNN) trên địa bàn; tập trung tuyên truyền Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam (Luật số 51).

Cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Tam Đảo rà soát, thống kê danh sách NNN đến lưu trú trên địa bàn. Ảnh: Dương Hà

Theo thống kê, năm 2020, trên địa bàn huyện Tam Đảo có 1.537 lượt NNN đến địa bàn huyện làm việc, thăm thân, du lịch. Về cơ bản, NNN đều chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, có đầy đủ những giấy tờ cần thiết.

Tuy nhiên, tình trạng cho NNN lưu trú qua đêm nhưng không khai báo theo quy định vẫn xảy ra, điển hình là trường hợp chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1982 ở thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù cho NNN có tên Sitichai Worawarunnasart, sinh năm 1972, quốc tịch Thái Lan lưu trú tại nhà nhưng không khai báo tạm trú đã được công an huyện kịp thời phát hiện; chấn chỉnh và ra quyết định xử lý VPHC.

Thiếu tá Bùi Quang Tuấn, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Tam Đảo cho biết: Thời gian qua, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là hạn chế các hành vi vi phạm liên quan đến NNN, Công an huyện Tam Đảo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc nắm tình hình, thống kê danh sách quản lý NNN. Nhờ đó, công tác này đạt được kết quả đáng ghi nhận; không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Trong năm, thực hiện Thông báo số 410 của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh về việc truy tìm đối tượng Satna maria Orjucla leyson Smith, quốc tịch Colombia đang bỏ trốn, Công an huyện Tam Đảo chỉ đạo các đội nghiệp vụ; công an các xã, thị trấn tiến hành tổ chức truy tìm, rà soát.

Kết quả, ngày 12/6/2020, phát hiện đối tượng này đang lẩn trốn ở thôn Núc Thượng – xã Hồ sơn. Ngay lập tức, đối tượng bị lực lượng Công an xã Hồ Sơn tạm giữ, sau đó tiến hành bàn giao cho cơ sở lưu trú số 1 - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 15/11/2020, công an huyện phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1970 ở xã Hồ Sơn có hành vi đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Công an huyện báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đưa các đối tượng NNN đi cách ly tập trung; cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Thị Nga về tội tổ chức trái phép cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực.

Đây là những quy định quan trọng trong công tác quản lý NNN trên địa bàn. Do đó, Công an huyện đã tham mưu với UBND huyện kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành luật, đảm bảo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phong phú, phù hợp với cơ quan, đơn vị và đối tượng cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là người làm công tác liên quan trực tiếp đến công tác xuất cảnh, nhập cảnh.

Công an huyện, Bộ Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, tham mưu, phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, sao in tài liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng liên quan trên địa bàn.

Với vai trò là cầu nối thông tin với người dân, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao huyện thực hiện đăng tải toàn văn Luật số 49 và Luật số 51; tài liệu giới thiệu và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; văn bản quy phạm pháp luật của huyện có liên quan trên cổng thông tin điện tử huyện cũng như việc thực hiện công tác xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn để người dân hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lê Minh