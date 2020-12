Chủ công trong “cuộc chiến” chống thực phẩm bẩn

Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm định chất lượng... đang là vấn đề "nóng", được xã hội đặc biệt quan tâm. Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vì thế cũng trở nên quyết liệt hơn. Trong cuộc chiến đó, lực lượng công an là chủ công đã và đang có những biện pháp đấu tranh, kiềm chế loại tội phạm này.



Cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh kiểm tra bếp ăn tập thể của Công ty TNHH JAHWA Vina, Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.





Quyết liệt đấu tranh chống thực phẩm “bẩn”, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, góp phần chấn chỉnh việc quản lý, kinh doanh thực phẩm tại các chợ và vấn đề an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ thịt động vật…

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm vận động quần chúng nhân dân cảnh giác với thực phẩm không an toàn, tham gia phát hiện, tố giác đối với các hành vi vi phạm…

Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với các loại thực phẩm không an toàn, hạn chế các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, theo sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm. Triển khai nhiều đợt cao điểm, chuyên đề về đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Chủ động rà soát, thống kê, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, các đầu mối cung cấp thực phẩm, các cơ sở sơ chế, giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu... trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng công an tập trung xử lý các hành vi vi phạm mang tính nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân như sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo chất lượng; kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh, sản xuất, chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm, dễ làm phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Công tác kiểm tra tập trung vào các địa bàn khu du lịch, khu công nghiệp, chợ đầu mối; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, hải sản trên địa bàn.

Chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng vận chuyển thực phẩm chưa qua kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn.

Phối hợp với các ban, ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời chấn chỉnh, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Trong năm 2020, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 31 vụ với tổng số tiền gần 130 triệu đồng; buộc tiêu hủy 1,2 tấn sản phẩm động vật đang trong quá trình phân hủy, buộc kiểm dịch lại gần 2 tạ sản phẩm động vật.

Điển hình như ngày 14/8/2020, tại Quốc lộ 2C đoạn qua xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1968 ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương lái xe tải chở hơn 7 tạ thịt lợn bốc mùi hôi, đang trong quá trình phân hủy.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số thịt trên theo quy định để tránh lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Nguyễn Văn Luận, với số tiền 11,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y để kinh doanh.

Hiện toàn tỉnh có hơn 300 bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn ca của công nhân, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể và các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm, suất ăn cho các bếp ăn tập thể; tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp trên địa bàn về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của công nhân; đảm bảo 100% đơn vị cung cấp các suất ăn ca phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc chiến chống thực phẩm bẩn hiện nay còn nhiều khó khăn.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nguyễn Tiến Đua cho biết: "Hiện nay, hơn 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, hoạt động thời vụ, công nghệ sản xuất lạc hậu, không được quy hoạch, đầu tư bài bản.

Nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng như người tiêu dùng mặc dù đã có chuyển biến, song vẫn còn nhiều hạn chế.

Quá trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm còn gặp một số khó khăn, do các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi; công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (Y tế, Công thương...) nên có lúc, có nơi còn chồng chéo, chưa phân định rõ trách nhiệm…

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm là hầu hết đều thực hiện bằng mắt thường, chưa được trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ việc kiểm tra tại chỗ.

Nếu có nghi ngờ về loại thực phẩm nào đó sử dụng hóa chất, cơ quan chức năng sẽ test nhanh và lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, với thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại, số lượng lớn thì việc test nhanh để biết có tồn dư chất cấm, hóa chất ngoài danh mục cho phép là điều không dễ dàng.

Vượt qua những khó khăn, không quản ngại nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh, đi đêm về hôm, sự chống trả của các đối tượng, những chiến sĩ công an vẫn luôn tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi giết mổ, lưu trữ, vận chuyển, buôn bán thực phẩm “bẩn”, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Bài, ảnh: Thu Nhàn