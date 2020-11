Công an thành phố Vĩnh Yên triển khai nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành, Công an thành phố Vĩnh Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc.



Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại khách sạn Mạnh Quân Luxury.



Hiện nay, thành phố Vĩnh Yên có khoảng 1.550 người đang tạm trú, chủ yếu là người có quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh.

Ngoài ra, hằng năm có khoảng trên 16.000 lượt người đến tạm trú tại địa bàn với mục đích làm việc, thăm thân, du lịch và học tập.

Để quản lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài hoạt động trên địa bàn, Công an thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài vào địa bàn làm các thủ tục cần thiết, kịp thời, đảm bảo đúng quy định và phổ biến cho người nước ngoài biết những quyền và nghĩa vụ của họ khi nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, đặc biệt trong công tác khai báo lưu trú cho người nước ngoài.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt cơ sở lưu trú thường xuyên có người nước ngoài tạm trú. Qua kiểm tra, phát hiện 13 cơ sở cho người nước ngoài nghỉ qua đêm mà không khai báo tạm trú theo quy định.

Công an thành phố Vĩnh Yên đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cá nhân với tổng số tiền là 16.250.000 đồng về hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm mà không khai báo tạm trú.

Bám sát các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tăng cường lực lượng chuyên trách hiểu biết ngoại ngữ, tin học, công khai các thủ tục, tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở lưu trú khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Trung tá Nguyễn Xuân Nam, Đội trưởng Đội An ninh Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, ngoài hình thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu, người khai báo phải điền thông tin vào giấy khai báo tạm trú và đưa đến công an phường, xã.

Hình thức này mất nhiều thời gian, dễ sai tên và thông tin người nước ngoài thì còn cách đăng ký qua Trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông tin sẽ được chuyển ngay đến công an phường, xã, Công an thành phố Vĩnh Yên và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh.

Đây là giải pháp hiệu quả cho các khách sạn, chung cư, nhà riêng, bệnh viện và các cơ sở lưu trú khác mà lực lượng Công an thành phố Vĩnh Yên đã tích cực hướng dẫn, tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh lưu trú trong thời gian qua.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thành phố Vĩnh Yên bước đầu đã giúp người dân trên địa bàn thành phố hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài hoạt động và sinh sống.

Bài, ảnh: Hải Yến - Anh Thu

(Công an tỉnh)