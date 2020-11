Nỗ lực hoàn thành công tác thu thập dữ liệu quốc gia dân cư

Với mục tiêu xóa bỏ tình trạng mỗi người dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ, thay vào đó, chỉ cần một mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính, ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg “Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. Bộ Công an đã triển khai kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, yêu cầu lực lượng công an cả nước khẩn trương hoàn thiện công tác thu thập dữ liệu dân cư trong năm 2020.



Cán bộ, chiến sĩ Đội QLHC về TTXH, công an huyện Yên Lạc kiểm tra dữ liệu thông tin dân cư. Ảnh: Dương Hà





Trên tinh thần đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể; huy động tối đa lực lượng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để rà soát, thu thập, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Những ngày này, tại bộ phận tiếp công dân của Công an huyện Tam Dương, 100% CBCS Đội Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội đang gấp rút hoàn thiện việc kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư.

Theo ghi nhận, huyện Tam Dương có 126.123 nhân khẩu. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội QLHC về trật tự xã hội cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của dự án, Công an huyện huy động tối đa lực lượng cho công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến 100% cơ quan, tổ chức, cá nhân về mục đích, yêu cầu của dự án cũng như những lợi ích thiết thực đem lại trong việc thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với công an các xã, thị trấn hướng dẫn người dân cách kê khai thông tin vào phiếu thu thập, đảm bảo tính chính xác, tránh nhầm lẫn, sai sót, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cho người dân.

Đối với những hộ có thành viên đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt ở nhà, CBCS Đội QLHC cùng công an các xã, thị trấn đến thu thập thông tin vào buổi tối, kể cả thứ 7, chủ nhật. Nhiều trường hợp, do chủ quan đã làm mất giấy tờ tùy thân nên dù đã đến rất nhiều lần nhưng cán bộ công an vẫn chưa lấy đủ được thông tin cần thiết.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, với tinh thần quyết tâm cao, tính đến thời điểm hiện tại, công tác thu thập dữ liệu thông tin của Công an huyện Tam Dương cơ bản đã hoàn thành , đạt tỷ lệ 97%.

Cũng trong giai đoạn “nước rút” này, các CBCS Đội QLHC về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Lạc đã làm việc không quản thời gian để hoàn thiện những phiếu thu thập dữ liệu thông tin còn lại.

Theo đồng chí Nguyễn Thọ Sơn, Đội trưởng Đội QLHC về trật tự xã hội, khi hoàn thành đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn trong công tác cải cách hành chính, hướng tới sự đơn giản hóa về thủ tục, giấy tờ, tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

Do đó, Đảng ủy Công an huyện Yên Lạc xác định công tác thu thập dữ liệu dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần nghiêm túc thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt mục đích, yêu cầu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Đội QLHC về trật tự xã hội và công an các xã, thị trấn trong công tác nắm người, nắm hộ; phân côngCBCS xuống tận cơ sở để cùng công an xã, thị trấn tới từng thôn, xóm tuyên truyền cho người dân hiểu rõ vấn đề và tầm quan trọng của dự án.

Từ đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để công tác thu thập dữ liệu thông tin được nhanh gọn, chính xác. Những trường hợp công dân có thay đổi về thông tin, lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ theo dõi, ghi chép đầy đủ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung trên phiếu.

Với sự vào cuộc tích cực và quyết tâm cao, đến nay, tổng số phiếu kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành, đạt tỷ lệ gần 100%. Số còn lại do người dân đang vắng mặt tại địa phương.

Với kết quả ghi nhận được, có thể thấy, thời gian qua, lực lượng công an các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong giai đoạn “nước rút” này, bên cạnh những cố gắng, quyết tâm của lực lượng công an, rất cần sự hợp tác chặt chẽ từ phía người dân trong việc tuân thủ những quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng để việc khai báo thông tin được hoàn toàn chính xác, tránh việc phải chỉnh sửa nhiều lần, góp phần đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án trong toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Lê Minh