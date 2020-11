Điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

24 năm trực tiếp làm công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và nay trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Công Huân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên luôn là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.



Chủ tịch UBND thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên Nguyễn Công Huân thường xuyên trao đổi với Công an thị trấn chủ động nắm bắt tình hình ANTT, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Ảnh: Dương Hà





Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, năm 1986, chàng trai Nguyễn Công Huân đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Năm 1995, anh Huân tham gia công an xã; từ năm 2005 đến năm 2019, đồng chí giữ chức Trưởng công an xã. Từ tháng 4/2019, đồng chí được bầu làm Chủ tịch UBND xã Đạo Đức (nay là thị trấn Đạo Đức).

Liên tục trong 25 năm công tác ở địa phương, đồng chí Huân luôn là cán bộ, đảng viên gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong 24 năm trực tiếp làm công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, đồng chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, không quản ngại khó khăn, vất vả cùng cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn đấu tranh, triệt phá có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thị trấn Đạo Đức có diện tích 944 ha với gần 15.000 nhân khẩu, trong đó có 1 họ giáo. Trên địa bàn thị trấn có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lớn. Đây là những thuận lợi để phát triển KT – XH, song cũng kéo theo sự phức tạp về ANTT.

Các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh cầm đồ, cơ sở kinh doanh karaoke… để ẩn náu và thực hiện hành vi phạm tội.

Đồng chí Nguyễn Công Huân cho biết: “Trước đây, trên cương vị là trưởng công an xã, chịu trách nhiệm về tình hình ANTT của địa phương, tôi chỉ đạo lực lượng công an viên tăng cường nắm địa bàn, tình hình trong nhân dân... Qua đó, kịp thời xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác và phương án phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội sát với tình hình, đặc thù địa phương.

Tôi thường xuyên sâu sát địa bàn, thăm hỏi, động viên nhân dân; kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở; không để phát sinh mâu thuẫn, tạo thành điểm nóng phức tạp về ANTT.

Tôi cùng các đồng chí công an viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện tốt các phong trào như: “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”… xây dựng và duy trì các mô hình “Tổ liên gia tự quản”.

Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền tới nhân dân, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ”.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Công Huân, tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn Đạo Đức ổn định, các tụ điểm về ma túy, cờ bạc được xóa bỏ, số vụ việc mất ANTT giảm dần… góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương ngày càng phát triển.

Tháng 4/2019, đồng chí được bầu làm Chủ tịch UBND thị trấn Đạo Đức. Trên cương vị mới, với kinh nghiệm lâu năm về đảm bảo ANTT, đồng chí Huân có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho Đảng ủy thị trấn ra Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, đồng chí lãnh đạo UBND thị trấn cụ thể hóa chương trình hành động và tổ chức thực hiện đạt kết quả, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân rộng khắp; chỉ đạo công an thị trấn xây dựng kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra đảm bảo ANTT.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT.

Với những nỗ lực, cố gắng, từ năm 2015 đến 2019, đồng chí Huân liên tục đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích trong đảm bảo ANTT.

Mới đây, đồng chí vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 - 2020.

Thu Nhàn