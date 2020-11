Công an huyện Yên Lạc: Đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Với mục tiêu đề ra là thực hiện quyết liệt, toàn diện các mặt công tác, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung, Công an huyện Yên Lạc đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc tới toàn thể CBCS và tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào.



Công an huyện Yên Lạc thường xuyên phát động phong trào thi đua, tạo động lực cho CBCS đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Dương Hà





Nhiều năm trở lại đây, huyện Yên Lạc có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, song đi liền với đó, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về tình hình ANTT. Để duy trì ổn định tình hình địa bàn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Yên Lạc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, thống nhất, phân công rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ.

Hằng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung trong chương trình thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động, Công an huyện Yên Lạc xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Từ năm 2015 đến nay, đơn vị phát động 25 đợt thi đua, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm trong lực lượng công an. Mỗi đợt thi đua đều được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, từ việc phát động triển khai, xác định khẩu hiệu hành động, ký kết giao ước thi đua, ký cam kết thực hiện đến tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Thượng tá Đỗ Đức Cường, Trưởng Công an huyện Yên Lạc cho biết: Điểm mới trong phong trào thi đua chính là việc cụ thể hóa các nội dung thi đua thành các chỉ tiêu công tác cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, tác phong công tác cho CBCS với phương châm “vì nhân dân phục vụ”.

Trên cơ sở đó, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn sẽ cụ thể hóa đến từng cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, công an huyện đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đề xuất biểu dương, khen thưởng, phê bình, gắn kết quả thi đua với phân loại, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Kết quả trong phong trào thi đua được cập nhật, ghi nhận, thông báo hằng tháng trong toàn đơn vị nhằm tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tinh thần thi đua giữa các đội nghiệp vụ, các cá nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, Công an huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo chính xác tình hình ANTT trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, nổi bật về công tác an ninh là việc chủ động nắm, giải quyết tình hình, không để xảy ra vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhân dân và cán bộ, đảng viên; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ; không có điểm nóng về an ninh nông thôn.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm; điều tra, làm rõ gần 90% các vụ tội phạm về trật tự xã hội; duy trì tình hình ổn định trên địa bàn, được chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện Yên Lạc tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; nâng cao hiệu quả công tác công an, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hoạt động triển khai phong trào thi đua; cụ thể hóa nội dung, biện pháp thi đua, xác định được nhiệm vụ trọng tâm để chương trình triển khai đạt hiệu quả cao.

Từ đó, tạo động lực tinh thần cho CBCS đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, giữ gìn ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Lê Minh