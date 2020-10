Đảm bảo an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là một trong những loại vật tư hàng hóa đặc biệt, không thể thiếu trong quá trình khai thác các loại khoáng sản, phục vụ công trình xây dựng, làm đường giao thông… song, những vật liệu này lại chứa ẩn họa khôn lường nếu không được quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển đúng quy cách, đòi hỏi cơ quan chức năng cần siết chặt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng VLNCN.



Cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bảo Quân, chi nhánh Sông Lô kiểm tra tường rào an ninh khu vực kho chứa VLNCN.





Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở kinh doanh có sử dụng VLNCN, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bảo Quân - Chi nhánh Sông Lô; Công ty TNHH Hùng Vĩ ở xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch; Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sông Đà 2 E&C - Chi nhánh Sông Lô; Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thiên An Việt Nam, thành phố Phúc Yên và Công ty TNHH MTV An Phát, huyện Tam Đảo.

Để siết chặt công tác quản lý VLNCN, với phương châm kiểm soát chặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có Công văn số 1010 phối hợp với Sở Công thương kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN đến từng cơ sở kinh doanh; yêu cầu các đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở kiểm tra thực tế sổ sách ghi chép số lượng VLNCN đã và đang sử dụng hằng ngày, số tồn kho, hợp đồng mua bán, giấy phép sử dụng VLNCN… đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bảo Quân, chi nhánh Sông Lô Bùi Văn Thủycho biết: "Khai thác đá là một ngành nghề đặc thù, không cho phép có sai sót dù là nhỏ nhất. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN.

Kho chứa thuốc nổ của công ty được bảo quản đúng quy cách, có đầy đủ phương tiện PCCC, chống sét và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Để đảm bảo an ninh, an toàn, tránh thất thoát, đội ngũ bảo vệ của công ty được đào tạo chuyên nghiệp, canh gác 24/24h, có hệ thống camera an ninh hỗ trợ…

Đối với việc khai thác đá, trước khi đem đi sử dụng, thuốc nổ phải làm phiếu lệnh, có đầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền mới được xuất kho; quá trình vận chuyển được giám sát chặt chẽ, đảm bảo không xảy ra mất mát, thất thoát.

Trên khai trường, giờ nổ được quy định vào khung giờ cố định, có tiêu lệnh, hiệu lệnh rõ ràng; những người được phân công nhiệm vụ phải thực hiện nổ mìn theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong những năm qua, hoạt động sản xuất của đơn vị luôn đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến vật liệu nổ".

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, qua thanh tra, kiểm tra, cho thấy, các cơ sở kinh doanh có sử dụng VLNCN chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, tăng cường lực lượng bảo vệ và chú trọng việc bảo quản VLNCN; đầu tư hệ thống camera giám sát 24/24h, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, tết.

Vì vậy, trong nhiều năm trở lại đây, công tác quản lý, sử dụng VLNCN ở các đơn vị được đảm bảo an toàn, chưa để xảy ra sự cố tai nạn, thương tích nào trong quá trình thi công nổ mìn.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN tới từng cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này đóng trên địa bàn tỉnh; yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, bảo quản VLNCN, sổ sách ghi chép số lượng VLNCN đã và đang sử dụng hằng ngày, số tồn kho cũng như các giấy tờ khác liên quan đến quản lý, sử dụng VLNCN… từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của chủ các doanh nghiệp; đảm bảo an toàn cho người lao động, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

