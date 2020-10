Đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái trên không gian mạng

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng” nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những thông tin không đúng sự thật trên không gian mạng với phương châm hoạt động “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.



Câu lạc bộ "Chiến binh không gian mạng' của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hoạt động tích cực, đấu tranh, phản bác các thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Ảnh: Trường Khanh





Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng lợi dụng các trang mạng như facebook, zalo… đăng tải thông tin không đúng sự thật, có nội dung kích động, điển hình nhưtrang Chợ lớn Vĩnh Phúc, Hội người Vĩnh Phúc, Chợ sinh viên Vĩnh Phúc, Hội nhóm cộng đồng Vĩnh Phúc...

Qua công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng, Công an tỉnh đã xử lý hàng chục đối tượng; ra quyết định xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.

Mặc dù công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong thời gian qua có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, chưa thu hút được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để trao đổi thông tin, đấu tranh phản bác chưa được thường xuyên, hiệu quả…

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công an tỉnh thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng”. Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 15 đồng chí là cán bộ, đoàn viên thanh niên thành thạo công nghệ thông tin, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động xây dựng chế độ làm việc khoa học, kịp thời nắm bắt thông tin và có phương án giải quyết phù hợp.

Ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tập huấn về công tác viết tin, bài đấu tranh phản bác trên không gian mạng cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên là thành viên nòng cốt ở các đơn vị.

Thường xuyên phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền các tin, bài viết, video, hình ảnh phục vụ công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng; huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh, vô hiệu hóa một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin không đúng sự thật.

Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 1 trang fanpage chính danh và 2 trang ẩn danh cùng 1 kênh youtube; quyền quản lý, đăng tải thông tin do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chịu trách nhiệm.

Các trang mạng xã hội của câu lạc bộ hiện thu hút hơn 40.000 lượt người theo dõi; đăng tải hơn 2.411 tin bài, video, hình ảnh. Với mỗi thông tin được đăng tải, ngay lập tức có hàng trăm nghìn lượt người theo dõi, tương tác. Qua đó, tạo sức lan tỏa lớn trong quần chúng nhân dân, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đỗ Văn Cường, thời gian qua, quá trình hoạt động tác chiến trên không gian mạng, câu lạc bộ phát hiện nhiều tài khoản đăng tin, bài không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Chủ nhiệm câu lạc bộ đã trao đổi với Thường trực Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, cũng có nhiều tài khoản nhắn tin trên các trang fanpage của câu lạc bộ phản ánh thông tin tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, cũng như hỏi đáp, tư vấn pháp luật. Khi tiếp nhận được thông tin, câu lạc bộ sẽ đánh giá, lựa chọn và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, trước những sự kiện lớn của tỉnh và đất nước, nhiều đối tượng xấu sẽ lợi dụng các trang mạng để đăng tải thông tin không đúng sự thật với nhiều động cơ khác nhau.

Do đó, câu lạc bộ tiếp tục xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thanh niên; chủ động kết nối, tập hợp đoàn viên thanh niên các đơn vị tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai hoạt động tác chiến nhằm lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái trên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lê Minh