Đảm bảo an ninh trật tự trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, Công an huyện Bình Xuyên chủ động triển khai các kế hoạch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực chống phá hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng. Tuyệt đối không xảy ra xung đột bất ngờ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị.



Công an Bình Xuyên ra quân thực hiện tháng cao điểm đảm bảo trật tự ATGT.



Đồng thời, Công an huyện đã tích cực triển khai các hình thức tuyên truyền, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, nắm chắc tình hình ANTT tại các địa bàn.

Huy động tối đa lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ hướng dẫnngười dân nghiêm chỉnh thực hiện việc đảm bảo ANTT, an toàn xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự trong công tác bảo đảm an toàn và thông suốt trên các tuyến đường đại biểu tham dự đại hội, không để ùn tắc giao thông, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Huyền Linh