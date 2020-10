Siết chặt công tác quản lý, phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội và sự nóng lên toàn cầu, thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.



Hiện trường vụ cháy xảy ra tại quán ăn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.





Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh, nguyên nhân chủ yếu gây ra cháy, nổ là do người dân, chủ cơ sở không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Để chủ động phòng ngừa tình trạng trên, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh trong thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê các cơ sở quản lý theo phân cấp; kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất và phúc tra công tác PCCC, phát hiện, kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm an toàn về PCCC.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ cơ sở tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân về công tác PCCC và CNCH.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ đến các cơ quan, tổ chức, khu dân cư và hộ gia đình để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, hộ gia đình.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT), cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến VK - VLN - CCHT và pháo, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm; gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK - VLN - CCHT.

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực chiến đấu, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; rà soát, bổ sung các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp.

Tăng cường thực tập phương án, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Mặt khác, phối hợp với ngành chức năng và UBND các địa phương quản lý chặt chẽ công tác PCCC trong xây dựng; thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt, nghiệm thu, cấp phép về PCCC theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, củng cố tổ chức, trang bị phương tiện, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho các lực lượng PCCC, bảo đảm làm tốt công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở.

Đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh, cần nâng cao nhận thức về công tác PCCC, coi công tác phòng cháy là trách nhiệm của mỗi người dân, là một trong những biện pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và các thành viên trong gia đình.

Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC chủ yếu là dập lửa và chống cháy lan sang các khu vực bên cạnh. Vì vậy, cần thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, chủ động thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy và sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân và gia đình.

Xuân Lan

(Công an tỉnh)