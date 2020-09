Xử phạt hơn 3.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 9/2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện tuần tra, kiểm soát và lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3.495 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng.



Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi hình 278 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 188 trường hợp, với số tiền xử phạt hơn 51 triệu đồng.

Thống kê cho thấy, trong tháng 9/2020, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Tính chung 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người (giảm 1 người so với cùng kỳ năm 2019) và 20 người bị thương.

Trong tháng 9/2020, lực lượng chức năng đã tiến hành cấp đăng ký mới cho 312 xe ô tô, 3.590 xe mô tô và 981 xe máy điện.

Lũy kế đến nay, lực lượng chức năng đã cấp đăng ký cho 53.585 xe ô tô, 12 ô tô điện, 629.035 xe mô tô và 29.560 xe máy điện.

Dương Minh