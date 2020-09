Đảm bảo an toàn PCCC tại các khu, cụm công nghiệp

Cháy, nổ không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhận thức rõ điều này, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp (CCN) đã được quan tâm đúng mức; các khu, CCN, doanh nghiệp cũng đã tự ý thức được vai trò và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về PCCC.



Lực lượng cảnh sát PCCC diễn tập công tác chữa cháy.





Cháy, nổ nghiêm trọng vẫn xảy ra tại các khu, CCN, trong khi đó công tác PCCC còn tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xảy ra 61 vụ cháy làm 5 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại về tài sản 480 tỷ đồng và 11,8 ha rừng.

Trong đó, số vụ cháy tại các KCN là 4 vụ (chiếm 6,5%), gây thiệt hại về tài sản khoảng hơn 200 tỷ đồng (chiếm 42%). Các vụ cháy tại các khu, CCN thường gây thiệt hại lớn về tài sản, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Điển hình như các vụ cháy tại Công ty TNHH Vina Korea, KCN Khai Quang (Vĩnh Yên); Công ty TNHH Dong Yang Electronics Việt Nam, KCN Bá Thiện I (Bình Xuyên), đã gây ra những thiệt hại lớn về tài sản và nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và người lao động về sau.

Các khu, CCN với đặc thù là nơi tập trung nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu thuộc nhóm dễ cháy như: Linh kiện điện tử, vải, nhựa, cao su, giấy, gỗ, xốp… nhà xưởng sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy làm trần nhà, chống nóng, làm lớp bảo ôn cách nhiệt cho hệ thống điều hòa, quạt gió.

Nhiều doanh nghiệp bố trí văn phòng làm việc ngay trong nhà xưởng sản xuất; nhà xưởng kết hợp làm kho chứa hàng hóa thành phẩm, nguyên vật liệu, thậm chí cả những chất dung môi, chất lỏng dễ cháy.

Hơn nữa, không ít nhà xưởng được xây dựng để cho thuê nên khi khai thác sử dụng, hệ thống phòng cháy được trang bị không phù hợp với công năng hiện tại. Đó là những tồn tại, nguyên nhân khi xảy ra cháy ở các khu, CCN rất dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn và gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy.

Đảm bảo an toàn PCCC ở các khu, CCN trên địa bàn, những năm qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã chú trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC.

Theo đó, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định và phê duyệt thiết kế PCCC tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác quản lý PCCC đối với các cơ sở, doanh nghiệp ở khu, CCN.

Tích cực, chủ động rà soát, nắm chắc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về cháy, nổ để tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, khắc phục những hạn chế, thiếu sót không để xảy ra cháy, nổ.

Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm về công tác phòng, chống cháy, nổ tại nhiều doanh nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án chữa cháy theo quy định, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, huấn luyện và trang bị phương tiện chữa cháy đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ.

Đồng thời, duy trì và đưa công tác tự kiểm tra an toàn PCCC trở thành nhiệm vụ thường xuyên liên tục của doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa cháy, nổ đạt hiệu quả.

Thực tế, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã có nhiều cách làm hay như: Thành lập CLB PCCC tại các khu, CCN; xây dựng nhân rộng mô hình doanh nghiệp điển hình tiên tiến về PCCC, tạo cho các doanh nghiệp có điều kiện giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCC.

Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các khu, CCN đều thành lập được Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách PCCC, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới người lao động về vai trò, biện pháp PCCN, huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC, tự kiểm tra công tác PCCC, ký cam kết AT - VSLĐ - PCCN.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Để đảm bảo an toàn, hạn chế cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra tại các khu, CCN, ngoài sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và các ngành chức năng khác thì các khu, CCN cần sớm củng cố hệ thống giao thông, bố trí nguồn nước phục vụ chữa cháy; ban hành, hoàn thiện các quy định, nội quy và biện pháp PCCC tại khu, CCN.

Quan trọng nhất là khi đầu tư, xây dựng nhà xưởng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tuân thủ theo quy định, thẩm duyệt thiết kế PCCC; người lao động cần tuân thủ nghiêm công tác AT - VSLĐ - PCCN.

Bài, ảnh: Trần Tỉnh