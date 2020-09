Lập lại trật tự giao thông để đường thông, hè thoáng

Nhằm chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi tập kết, kinh doanh hàng hóa, đảm bảo TTATGT, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cơ sở đã và đang đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Trong đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt, công an cấp xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND các địa phương nhiều cách làm, mô hình mới về lập lại TTATGT, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.



Công an xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không tập kết hàng hóa lấn chiếm lòng đường, gây mất ATGT. Ảnh: Trường Khanh





Xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến với nghề buôn bán máy móc công trình qua sử dụng và phế liệu. Sự phát triển của làng nghề đã mang lại cuộc sống khá giả cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, sự gia tăng các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi tập kết, kinh doanh hàng hóa ở nơi đây khá phổ biến.

Thời gian trước, khi người điều khiển phương tiện giao thông lưu thông trên tỉnh lộ 303 (đoạn đi qua địa phận xã Tề Lỗ), đường liên xã đi xã Đồng Cương, thành phố Vĩnh Yên, đoạn ngã tư Cầu Gém đi xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường… thường xuyên xảy ra ùn tắc, việc đi lại rất khó khăn, mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, song hiệu quả không cao, chỉ được một thời gian lại tái diễn tình trạng vi phạm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại địa phương, căn cứ vào tình hình thực tiễn, có những tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã các giải pháp lập lại TTATGT.

Lực lượng công an địa phương đến từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT; tổ chức ký cam kết, tự tháo dỡ công trình vi phạm và không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Cán bộ công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường...

Với những giải pháp quyết liệt của lực lượng chức năng và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, giờ đây, các vụ việc vi phạm về TTATGT trên địa bàn xã Tề Lỗ được kéo giảm.

Ý thức của người dân trong việc trả lại đường thông, hè thoáng trên các tuyến đường được nâng cao, các phương tiện giao thông đi qua địa phận xã Tề Lỗ thuận tiện hơn.

Với sự phát triển nhanh về KT-XH trong những năm gần đây, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Để lập lại trật tự đô thị, lực lượng công an phường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều cách làm, mô hình thiết thực gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW của BCH Đảng bộ thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020”.

Là tuyến đường nối liền với chợ Phúc Yên, Trường tiểu học Trưng Nhị, do vậy, hằng ngày phố An Dương Vương có mật độ phương tiện lưu thông tương đối cao. Các hộ kinh doanh thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trung tá Phạm Dương Huy, Trưởng Công an phường Trưng Nhị cho biết: Song song với việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, thời gian qua, đơn vị triển khai việc kẻ vạch sơn định giới vỉa hè trên các tuyến phố chính, nhất là phố An Dương Vương.

Sau khi kẻ vạch sơn, người dân chỉ được để vật dụng, hàng hóa phía bên trong vạch sơn. Để người dân nghiêm túc chấp hành, lực lượng công an cùng các cán bộ phường hằng ngày kiểm tra việc chấp hành của các hộ kinh doanh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ lập biên bản xử lý theo quy định.

Lực lượng công an phường thường xuyên phối hợp với Công an thành phố Phúc Yên tuần tra, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông vào giờ tan sở; phạt nguội các phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định; tháo gỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT…

Qua đó, công tác trật tự đô thị trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến rõ nét. Sau thời gian quyết liệt vào cuộc, người dân sinh sống trên địa bàn cũng đã nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo TTATGT, xây dựng phường Trưng Nhị văn minh, hiện đại…

Lực lượng công an chính quy được bố trí tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh góp phần làm chuyển biến tình hình ANTT tại địa phương, các hành vi vi phạm TTATGT giảm rõ rệt.

Bí thư Đảng ủy xã Văn Quán , huyện Lập Thạch Ngô Quang Phú cho biết: “Từ khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, các đồng chí có nhiều tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương trong việc đảm bảo TTATGT, nhất là giải quyết các “điểm đen” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Các đồng chí công an chính quy thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác thu dọn, tháo dỡ biển quảng cáo, mái hiên, mái vẩy, các công trình vi phạm hành lang ATGT.

Song song với đó, công an cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương của các cấp trong công tác đảm bảo TTATGT; thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát vi phạm TTATGT trên địa bàn…

Kim Hiền