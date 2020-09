Tịch thu hơn 200 mũ bảo hiểm không có nguồn gốc xuất xứ

Mới đây, Đội QLTT số 7 (Đội QLTT Cơ động), Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh và Đội QLTT số 4 (Đội QLTT liên huyện Lập Thạch, Sông Lô) tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa của Cửa hàng kinh doanh Thảo Hiển, thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch do anh Nguyễn Văn Hiển làm chủ.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện 205 chiếc mũ bảo hiểm nhãn hiệu INDEX THAILAND do Thái Lan sản xuất. Toàn bộ số mũ bảo hiểm này đều có nhãn gốc là tiếng Thái Lan nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Chủ cửa hàng kinh doanh cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đội QLTT số 7 đã tham mưu cho Cục QLTT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ cửa hàng và tịch thu toàn bộ số mũ bảo hiểm vi phạm.

Thanh Huyền