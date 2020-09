Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), bảo đảm an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; kể từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh đồng loạt ra quân tăng cường công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, góp phần bảo đảm an toàn cho đại Đại hội Đảng bộ tỉnh.







Theo đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về TTATGT cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng CSGT; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn để hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra.

Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ huy giao thông, nhất là ở những tụ điểm phức tạp, các đoạn đường thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm TTATGT và xử lý nghiêm theo Nghị định 100 của Chính phủ. Giải quyết nhanh chóng các vụ việc xảy ra trên tuyến giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt trong những ngày diễn ra đại hội.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông trên các tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra đại hội và các tuyến đường các đồng chí đại biểu di chuyển đến địa điểm tổ chức đại hội.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông. Khi xảy ra ùn tắc phải tập trung lực lượng, phương tiện giải quyết kịp thời không để ùn tắc kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Rà soát, lập danh sách những đối tượng có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép để có biện pháp răn đe, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn đảm bảo cho các hoạt động giao thông trước, trong và sau đại hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với công an các huyện, thành phố triển khai lực lượng đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường được phân công; thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ khi có yêu cầu, chủ động phát hiện, tham gia ngăn chặn các vụ việc khiếu kiện đông người và không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến việc xử lý vi phạm TTATGT để các đối tượng lợi dụng kích động người dân tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, số đối tượng lợi dụng hoạt động trên các tuyến giao thông, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp… các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ trái phép, góp phần bảo vệ an toàn đại hội.

Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai phương án đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đại hội và làm việc tại Vĩnh Phúc khi có yêu cầu.

Nguyễn Đức Minh

(Phòng CSGT Công an tỉnh)