Xây dựng gia đình hạnh phúc không người thân phạm tội và tệ nạn xã hội

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với ngành Công an thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng xã hội hạnh phúc đảm bảo ANTT trên địa bàn và thúc đẩy sự phát triển KT-XH của mỗi địa phương.



Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ phố Nguôi Vương Thị Hằng, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Nguyễn Lượng





Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp với ngành Công an triển khai nội dung của nghị quyết tới 100% cơ sở hội.

Khuyến khích các cấp hội có nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giúp chị em phụ nữ nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn, mánh khóe của các loại hình tội phạm, dành nhiều thời gian quan tâm, giáo dục con cái trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ, phòng ngừa việc bị lôi kéo vào con đường phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội.

10 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã in ấn và phát hành hơn 85.000 bản tin tuyên truyền, hơn 20.000 cuốn sách, báo, tài liệu, tờ rơi…; in sao và chuyển tải 160 bộ đĩa CD gồm nhiều câu chuyện truyền thanh về phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH tới Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội chú trọng nhân rộng mô hình về phòng, chống tội phạm. Trong đó, phải kể đến 99 CLB phòng chống tội phạm, TNXH; 54 CLB “Phụ nữ với pháp luật”; 357 tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật.

Thông qua hoạt động của các mô hình, CLB, tổ phụ nữ đã giúp hội viên phụ nữ có thêm nhiều kiến thức về pháp luật, quản lý, giáo dục người thân tránh xa TNXH, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; nhiều chi hội triển khai những cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật như: Chi hội Phụ nữ phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên), Chi hội Phụ nữ thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô…

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô Trần Thị Hải cho biết: Đểquản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH, những năm qua, chi hội phụ nữ thị trấn phối hợp với công an thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và thành viên trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, chi hội lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống trên đài truyền thanh của thị trấn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia.

Chi hội tuyên truyền, vận động hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với 4 chuẩn mực gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Nhờ đó, các hội viên nâng cao kiến thức pháp luật, tinh thần cảnh giác để quản lý, giáo dục con em mình. Số lượng thanh thiếu niên phạm tội, mắc TNXH trên địa bàn thị trấn 10 năm quagiảm rõ rệt.

Các hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, cung cấp cho công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, bắt giữ nhiều đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Cao Thị Hạnh, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, lôi cuốn người nghe, lan tỏa trong quần chúng nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp hội và hội viên về phòng chống tội phạm, TNXH; phối hợp chặt chẽ với ngành Công an, Tư pháp... tổ chức tập huấn, truyền thông cho cán bộ, cộng tác viên.

Duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, tổ phụ nữ về phòng, chống tội phạm, TNXH tại 100% cơ sở hội, nhằm giúp cho mọi người nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại hình tội phạm để chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tạo dựng môi trường sống lành mạnh, không TNXH ở cộng đồng dân cư.

Lê Minh