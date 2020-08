Nhân lên sức mạnh từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và thực hiện với các khẩu hiệu hành động phù hợp từng thời điểm. Trong đó, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã trở thành động lực, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần CBCS trong toàn đơn vị lập thêm nhiều chiến công xuất sắc.



CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng trong mọi tình huống





Ngay từ đầu năm, đơn vị tổ chức cho 100% CBCS đăng ký danh hiệu thi đua năm để lấy đó làm mục tiêu cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm, phân loại thi đua hằng tuần, hằng tháng đối với từng cá nhân, đội nghiệp vụ. Mỗi CBCS đều có sổ ghi chương trình, kết quả công tác được sự phê duyệt của lãnh đạo, chỉ huy.

Nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho CBCS.

Qua mỗi kỳ giao ban, kịp thời biểu dương, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; phê bình, rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với cá nhân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác của mỗi CBCS.

Đơn vị phát động phong trào thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày truyền thống lực lượng CAND, lực lượng Cảnh sát hình sự...; chỉ đạo đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ tổ chức các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do Công an tỉnh phát động.

Để động viên, khuyến khích tinh thần của mỗi CBCS, đơn vị duy trì bình xét thi đua tập thể, cá nhân hằng tháng bằng hình thức phân loại cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng tương ứng với hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả xếp loại được thông báo trong toàn đơn vị và được niêm yết trên bảng theo dõi kết quả. Đây cũng chính là một trong những tiêu chí để lựa chọn ra tập thể và cá nhân xứng đáng đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh xét, biểu dương, trao Cờ luân lưu và ghi danh vào Sổ vàng truyền thống tại các buổi lễ chào cờ hàng tháng.

Có thể thấy, 5 năm qua, bên cạnh tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các phong trào thi đua thực sự đã tạo được động lực, giúp các CBCS trong phòng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khi triệt phá 62 ổ nhóm hình sự với 184 đối tượng; 117 ổ nhóm cờ bạc với 689 đối tượng; triệt xóa 33 điểm hoạt động mại dâm.

Đặc biệt, điều tra, làm rõ 100% các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, được lãnh đạo cấp trên, quần chúng ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, có những vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, song chỉ trong thời gian ngắn, CBCS trong phòng đã điều tra, làm rõ, bắt hung thủ phải nhận tội và trả giá cho tội ác đã gây ra như:

Bắt hung thủ trong vụ án giết người, cướp tài sản ở Chấn Hưng, Vĩnh Tường năm 2017 trong 5 giờ đồng hồ; mất 48h để làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản ở phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên năm 2018…

Ngoài ra, CBCS nhanh chóng điều tra chuyên án làm rõ các vụ trộm cắp tài sản do 4 đối tượng người Trung Quốc thực hiện tại các công ty và làm sáng tỏ nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác.

Với nhiều thành tích đạt được trong công tác điều tra, phá án, 5 năm qua, đơn vị liên tục được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị; UBND tỉnh và Bộ Công an; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 24 đồng chí được Bộ Công an tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Công an tỉnh và nhiều CBCS được biểu dương, ghi danh vào Sổ vàng truyền thống của Công an tỉnh.

Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu và phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; Công an Vĩnh Phúc – Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Bài, ảnh: Lê Minh