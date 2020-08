Hiệu quả mô hình "Dòng họ Hoàng tự quản về an ninh trật tự"

Những năm gần đây, thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhiều mô hình giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bình Xuyên được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, tiêu biểu như mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về an ninh trật tự” ở thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn.



Đại diện Ban Hội đồng dòng tộc họ Hoàng phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.



Thôn Tam Lộng có hơn 300 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu. Trước đây, thu nhập của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống khá khó khăn.

Từ khi Khu công nghiệp Khai Quang đi vào hoạt động, kinh tế - xã hội của thôn có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình ANTT cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, ma túy…

Để tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, cuối năm 2010, Công an xã Hương Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thành lập mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT” tại thôn Tam Lộng.

Ông Hoàng Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm mô hình "Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT" cho biết: Ở thôn Tam Lộng, họ Hoàng chiếm đại đa số, với 68 hộ, gần 300 nhân khẩu.

Năm 2010, thực hiện mô hình dòng họ tự quản về ANTT, dòng họ Hoàng đã bầu Ban Hội đồng dòng tộc gồm 9 thành viên đều là những người có uy tín, có trách nhiệm; xây dựng quy chế hoạt động và lấy ý kiến tham gia của các anh, em trong dòng họ.

Hằng năm, Ban chủ nhiệm và các thành viên trong Ban Hội đồng dòng tộc tích cực tuyên truyền, vận động con, cháu trong dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, không sa ngã vào những tệ nạn xã hội, tích cực tham gia công tác phòng, chống, phát hiện và tố giác tội phạm.

Ban chủ nhiệm tổ chức cho tất cả các chi họ và hộ gia đình trong dòng họ ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, kiểm tra những trường hợp vi phạm pháp luật trong dòng họ để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.

Ban Hội đồng dòng tộc tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tránh để họ lâm vào tình trạng túng quẫn mà có các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, mỗi năm, dòng họ tổ chức họp 1 lần vào ngày 8/5 âm lịch. Đây là dịp con cháu trong dòng họ tập trung đông đủ để vừa thực hiện các nghi lễ truyền thống của dòng họ, vừa tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, cũng như định hướng, nhắc nhở con cháu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương...

Qua hơn 10 năm hoạt động, mô hình "Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT" đã mang lại hiệu quả thiết thực. Số người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong dòng họ giảm rõ rệt so với trước; ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên; mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dòng họ đều được hòa giải kịp thời; các vụ việc xảy ra đều được giải quyết "thấu tình, đạt lý".

Đặc biệt, các thành viên trong họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Quế cho biết thêm: “Năm 2009, trong dòng họ Hoàng chỉ có một cháu đi làm ở doanh nghiệp trong KCN Khai Quang bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Phát hiện sự việc, dòng họ không chỉ quán triệt gia đình dạy dỗ nghiêm khắc mà còn cắt cử người thường xuyên nhắc nhở, động viên, giúp đỡ để cháu làm lại cuộc đời. Bây giờ cháu đã lập gia đình, đi làm thợ xây và trở thành một công dân tốt.

Từ khi thành lập dòng họ tự quản về ANTT đến nay, dòng họ không có người vi phạm pháp luật. Các thành viên trong dòng họ yên tâm phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương. Đến nay, dòng họ Hoàng thôn Tam Lộng không có hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt hơn 85%”.

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Chu Văn Tuyên cho biết: Thời gian qua, mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT” tại thôn Tam Lộng hoạt động khá hiệu quả, không chỉ góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, dòng họ Hoàng được Công an tỉnh, huyện, xã tặng nhiều Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

