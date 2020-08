Đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng giáp ranh

Thực tế cho thấy, địa bàn giáp ranh thường bị các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về ANTT để hoạt động. Chúng thường móc nối, lôi kéo, cấu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với các cơ quan thi hành pháp luật. Do đó, đảm bảo ANTT tại các địa bàn này luôn là vấn đề được các cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, chú trọng.



Công an phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định về khai báo tạm trú. Ảnh: Trà Hương





Thành phố Phúc Yên hiện có 7 xã, phường giáp ranh với huyện Mê Linh, Sóc Sơn (thành phố Hà Nội); thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Bình Xuyên với chiều dài khoảng 60km.

Để đảm bảo ANTT tại các khu vực này, từ năm 2016, Công an thành phố Phúc Yên đã phối hợp và duy trì hoạt động 3 cụm liên kết gồm: Cụm liên kết xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên) với xã Thành Công, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên); cụm liên kết phường Phúc Thắng, Xuân Hòa, Đồng Xuân, xã Ngọc Thanh, xã Nam Viêm (thành phố Phúc Yên) với xã Kim Hoa, thị trấn Quang Minh, thị trấn Chi Đông – Mê Linh (Hà Nội) với xã Minh Trí, Phú Cường, Thanh Xuân – Sóc Sơn (Hà Nội); cụm liên kết xã Tiền Châu (thành phố Phúc Yên), xã Tiến Thắng – huyện Mê Linh (Hà Nội) với xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.

Để duy trì hiệu quả các cụm liên kết này, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể có những hoạt động thiết thực tạo nên sự gắn bó, thân thiết giữa nhân dân ở khu vực giáp ranh. Lực lượng công an giữa các địa bàn chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để kịp thời thông báo cho nhân dân địa phương nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Xã Ngọc Thanh là xã giáp ranh với xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, nơi đây chủ yếu là người dân tộc Sán Dìu sinh sống. Tuy địa bàn rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, song nhờ có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị giáp ranh, đặc biệt là xã Thành Công đã tạo được thế trận an ninh vững chắc, xóa sơ hở vùng giáp ranh mà các đối tượng thường lợi dụng hoạt động.

Hằng năm, Công an thành phố Phúc Yên đánh giá, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố nói chung, địa bàn xã Ngọc Thanh, khu vực giáp ranh nói riêng, vì vậy, Thành ủy, HĐND, UBND, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo đúng, trúng và kịp thời về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần ổn định, giữ vững ANTT, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT - XH.

5 năm qua, tại xã Ngọc Thanh xảy ra 105 vụ việc; trong đó chỉ có 5 vụ việc liên quan vùng giáp ranh. Điển hình, gần đây nhất, nhận được thông tin trao đổi của Công an xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về đối tượng Nguyễn Văn Dương sinh năm 1988 và Nguyễn văn Quyết sinh năm 1990 đều ở xã Thành Công là đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Công an xã Ngọc Thanh đã phối hợp cùng Công an xã Thành Công tiến hành xác minh sự việc. Hai cơ quan cùng họp bàn, phân công trinh sát, mật phục và sớm bắt giữ các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ riêng xã Ngọc Thanh, nhiều năm qua, phường Phúc Thắng (thành phố Phúc Yên) có tình hình ANTT cơ bản ổn định. Trung tá Phạm Văn Sơn, Trưởng Công an phường cho biết: Phúc Thắng là địa bàn giáp ranh với xã Kim Hoa, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh; xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Trên địa bàn phường có 2 nhà máy lớn là Honda và Toyota đang hoạt động, thu hút hàng nghìn công nhân trong và ngoài tỉnh đến sinh sống, làm việc. Nhiều trường hợp làm việc ở Phúc Thắng nhưng sinh sống ở địa bàn khác. Do đó, tình hình ANTT luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng đó, Công an phường Phúc Thắng thường xuyên giữ mối liên lạc và kịp thời trao đổi thông tin về ANTT với công an huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) khi có vụ việc về ANTT xảy ra liên quan đến hai địa bàn.

Bên cạnh việc phối hợp đồng bộ, hiệu quả với công an các huyện, đơn vị còn thực hiện tốt công tác tham mưu; triển khai các đợt cao điểm do công an cấp trên phát động; duy trì hoạt động các mô hình đảm bảo ANTT như: Mô hình điểm TDP Xuân Mai 3, Xuân Bến, tự quản về ANTT khu vực cổng Công ty Honda Vietnam, “Nhà trọ bình dân đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Phúc Thắng”... Nhờ đó, các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn phường đều được tổ chức xác minh, phối hợp điều tra, làm rõ, ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại vùng giáp ranh, thời gian tới, lực lượng công an các xã, phường và Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở kế hoạch đảm bảo ANTT, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung liên kết đã đề ra.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cũng như thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị bạn về tình hình, hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để cùng nhau có biện pháp quản lý, giáo dục; kịp thời động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện quy chế đảm bảo ANTT. Từ đó, tạo nên thế trận vững chắc, xóa sơ hở về ANTT tại các vùng giáp ranh, giữ cuộc sống bình yên cho người dân.

Lê Minh