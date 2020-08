Đỗ Mạnh Cường - Một Bí thư đoàn sáng tạo, Chiến sĩ công an tiêu biểu

Trung úy Đỗ Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; năng nổ, tích cực trong các hoạt động của ngành.



Trung úy Đỗ Mạnh Cường thực hiện nhiệm vụ đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông trên tuyến đường tránh thành phố Vĩnh Yên.



Năm 2006, khi vừa tròn 19 tuổi, Trung úy Đỗ Mạnh Cường tham gia lực lượng công an. Những năm đầu mới vào ngành, Trung úy Cường nhận nhiệm vụ là chiến sĩ cảnh sát cơ động và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vũ trang, sẵn sàng tham gia các phương án đột xuất để đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tuần tra, Trung úy Đỗ Mạnh Cường cùng đồng đội đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật như sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối ANTT... Từ năm 2013 - 2014, được luân chuyển công tác sang Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, Trung úy Cường cùng đồng đội tích cực tuần tra an ninh, phát huy kinh nghiệm, sự khéo léo, nhanh nhạy để phát hiện những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng, từ đó, phá được nhiều vụ án quan trọng.

Khi đảm nhận công tác tại Công an phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Trung úy Đỗ Mạnh Cường luôn bám sát địa bàn, cùng đồng đội nỗ lực đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. Từ 2017 đến nay, đồng chí là cán bộ Phòng CSGT.

Nhận nhiệm vụ mới, Trung úy Đỗ Mạnh Cường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, không quản ngày đêm tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm ATGT, ANTT, gian lận thương mại... góp phần đảm bảo an toàn, ANTT trên các tuyến quốc lộ của tỉnh; đồng thời, là một tuyên truyền viên tiêu biểu, tích cực phối hợp với các nhà trường, doanh nghiệp, địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, tài xế của các doanh nghiệp, người dân...

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Trung úy Đỗ Mạnh Cường luôn phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ, lãnh đạo Chi đoàn tham gia và đạt nhiều thành tích tại các đợt thi đua của ngành phát động.

Đồng chí cũng tích cực tham gia mô hình CLB “Chiến binh không gian mạng” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập và là một trong những người sáng lập trang facebook của Phòng CSGT để viết tin, bài tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác giọng điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, phản ánh tình hình ANTT và những hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an nhân dân…, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các thủ đoạn, phương thức của bọn tội phạm, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT, an toàn xã hội.

Đối với các hoạt động xung kích vì cộng đồng, Trung úy Đỗ Mạnh Cường luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu như tổ chức cho Chi đoàn thanh niên dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ quan vào thứ 6 hàng tuần, tham gia “Ngày chủ nhật xanh”, thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ phục vụ nhân dân; đóng góp tiền nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ mồ côi ở xã Như Thụy, huyện Sông Lô; tổ chức giải thể thao tạo quỹ từ thiện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia hiến máu nhân đạo...

Đầu năm 2020, khi Vĩnh Phúc có bệnh nhân nhiễm Covid-19, đồng chí đã xung kích trực tại chốt số 3 cầu Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường để kiểm soát các phương tiện và đo thân nhiệt những người ra, vào tỉnh; đồng thời, cùng với các đoàn viên chi đoàn mua và phát miễn phí 2.000 khẩu trang cho người dân góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, Trung úy Đỗ Mạnh Cường còn tích cực tuyên truyền về các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trên trang facebook của Phòng CSGT để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân…

Với sự nỗ lực và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trung úy Đỗ Mạnh Cường được nhận nhiều Giấy khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua của ngành; đồng thời, lãnh đạo Chi đoàn thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh đạt nhiều thành tích xuất sắc và được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung úy Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Là đoàn viên thanh niên và là một chiến sĩ cảnh sát, tôi luôn tự nhủ bản thân phải gương mẫu, xung kích trên các tuyến đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu “Người công an nhân dân”.

Bài, ảnh: Minh Hường