Giải mã bí ẩn các vụ án

Dù không trực diện đấu tranh, truy quét tội phạm như các lực lượng khác, song bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, mỗi khi có vụ án là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh có mặt sớm nhất tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ thu thập chứng cứ, dấu vết. Những đóng góp của lực lượng KTHS giúp cơ quan điều tra (CQĐT) “giải mã bí ẩn” nhiều vụ án, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.



Cán bộ, chiến sĩ Phòng KTHS, Công an tỉnh phân tích dữ liệu thu thập được từ hiện trường các vụ án.





Những ngày giữa tháng 8, chúng tôi có mặt tại Phòng KTHS, Công an tỉnh khi các cán bộ, chiến sĩ vừa trở về từ hiện trường của một vụ án và họ lập tức bắt tay ngay vào công việc của mình. Tất cả các quy trình từ xử lý hình ảnh, tài liệu, giám định mẫu vật… đều được cán bộ, chiến sĩ ở các đội thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ tạo thành ê-kíp chuyên nghiệp.

Trung tá Phạm Huy Tú, Phó trưởng Phòng KTHS là một trong những “thủ lĩnh” tham gia “giải mã” nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh cho biết: Ngày nay, công nghệ càng phát triển thì tội phạm càng khôn ngoan, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để che giấu hành vi phạm tội. Vì vậy, để đấu tranh với tội phạm này, cách hiệu quả và nhanh nhất là dùng chính cách thức của chúng, tức là sử dụng kỹ thuật và công nghệ để đấu tranh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho lực lượng KTHS; lực lượng KTHS không ngừng nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, đánh giá hiện trường, nắm vững kỹ năng phát hiện, thu thập các loại dấu vết tại hiện trường.

Đến nay, lực lượng KTHS đã triển khai được 9/10 chuyên ngành giám định (còn giám định âm thanh đang chuẩn bị triển khai). Đây là một trong những thành quả nổi bật của lực lượng KTHS mà rất ít tỉnh, thành thực hiện được.

Với những đột phá trong kỹ thuật và công nghệ, các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực KTHS đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, lực lượng KTHS tiến hành khám nghiệm hiện trường 33 vụ việc các loại; nhận và giải quyết hơn 1.870 giám định, tập trung ở các lĩnh vực: pháp y tử thi, tài liệu, ma túy, kỹ thuật…

Các vụ khám nghiệm hiện trường và giám định được tiến hành tỉ mỉ, khách quan, đúng pháp luật. Nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng qua công tác khám nghiệm đã đưa ra được những nhận định đánh giá chính xác, thu được những dấu vết, vật chứng phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra.

Có những vụ án tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt nhưng với phát hiện, thu thập dấu vết, vật chứng, kết luận giám định từ lực lượng KTHS tạo “bằng chứng thép” giúp CQĐT giải mã được nhiều vụ án quan trọng, được nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Điển hình như: Ngày 16/1/2020, Công an huyện Tam Đảo nhận được tin báo chị Trần Thị Liên, thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý bị điện giật chết do sơ suất khi sử dụng máy sấy tóc tại phòng ngủ của gia đình. Đơn vị cử tổ công tác phối hợp với CQĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện các dấu vết bất thường, không phù hợp với diễn biến của một vụ tai nạn chết người do điện giật theo lời khai của Trần Văn Lý, chồng của nạn nhân.

Trần Văn Lý khai do dây điện quạt sưởi được nối, cuốn nilon bị hở, khi chị Liên sử dụng bị điện giật chết, nhưng qua xem xét, phát hiện không có dấu vết nối dây, hai đoạn dây dẫn tách rời nhau; trong gậm giường tại căn phòng phát hiện chị Liên tử vong có chất dịch màu hồng chảy xuống nền nhà có lẫn thức ăn chưa nhuyễn.

Từ những nghi vấn thông qua phát hiện, đánh giá các dấu vết này, lực lượng KTHS tiếp tục nghiên cứu các dấu vết bên ngoài tử thi, phát hiện dấu vết cháy trong lòng bàn tay phải nạn nhân lớn, bất thường không phù hợp với dấu vết cháy do tiếp xúc dây dẫn điện bị hở gây nên; vùng cổ nạn nhân có các dấu vết bầm tím, sau đầu và mỏm vai phải có dấu vết bầm dập, tụ máu.

Đánh giá, phân tích các dấu vết, lực lượng KTHS nhận định nạn nhân bị giết chết, sau đó mới bị dí điện tạo hiện trường giả. Sau khi bàn bạc, lực lượng KTHS và CQĐT tuyên truyền, giải thích và được gia đình nạn nhân đồng ý cho giải phẫu tử thi.

Kết quả xác định sơ bộ chị Liên tử vong có dấu hiệu do ngạt. Đây là nhận định quan trọng nhất để định hướng đúng quá trình điều tra vụ án. Từ những dấu vết, thông tin thu thập được giúp CQĐT đấu tranh, làm rõ đối tượng giết chị Liên là Trần Văn Lý (chồng của nạn nhân) trong thời gian rất ngắn.

Đó chỉ là một trong nhiều vụ án nhờ sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong giám định, khám nghiệm hiện trường, tử thi của lực lượng KTHS đã làm cho các đối tượng nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Bên cạnh khám nghiệm, giám định, lực lượng KTHS đã thực hiện nhiều yêu cầu áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm đem lại hiệu quả thiết thực. Được coi là “chìa khóa vàng” cho những chiến công.

Minh chứng rõ nhất vào ngày 17/4/2020, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên, Phòng KTHS áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm và tiến hành rà soát, trích xuất dữ liệu hình ảnh từ camera đã thu được hình ảnh, đặc điểm, hướng di chuyển của xe ô tô của đối tượng trước và sau khi tai nạn. Đây là căn cứ quan trọng giúp Công an thành phố Vĩnh Yên khoanh vùng, xác minh, nhanh chóng tìm ra đối tượng sau 2 ngày gây tai nạn.

Để có được kết quả trên, lực lượng KTHS đối mặt với nhiều gian nan, nguy hiểm như: thường xuyên phải khám nghiệm trong thời gian dài, ở môi trường độc hại bởi các loại hóa chất, thậm chí thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi đang phân hủy, nạn nhân nhiễm bệnh…

Cùng với đó, thủ phạm sử dụng những phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội vô cùng tinh vi, che giấu những dấu vết; nhận thức của người dân hạn chế nên đôi khi không hợp tác… ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với lòng yêu nghề, không ngại khó, ngại khổ, mỗi khi nhận được tin báo có sự việc xảy ra, lực lượng KTHS tới hiện trường một cách nhanh nhất thu thập dấu vết, chứng cứ phục vụ hiệu quả quá trình phá án.

Trung tá Phạm Huy Tú, Phó trưởng Phòng KTHS chia sẻ thêm: Mỗi kết quả giám định chính là “bằng chứng” có thể kết tội hoặc minh oan cho một con người. Do đó, lực lượng KTHS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Lực lượng KTHS cũng luôn phải nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để nắm chắc những phương thức hoạt động phạm tội mới, thủ đoạn gây án phức tạp, tinh vi của các đối tượng, để đưa ra các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm trong tình hình mới..

Bài, ảnh: Lê Thảo