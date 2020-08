Hành trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

Thông tin ban đầu xác định, đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên… Từ tháng 6/2020 đến nay, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin ban đầu về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ bằng hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Quang Vinh (SN 1986, trú tại khu An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cầm đầu.

Đây là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày mùng 10 - 12/8.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung rà dựng các đối tượng nổi, đối tượng từng có tiền án tiền sự, liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đánh bạc dưới các hình thức trên địa bàn...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương lấy lời khai của các đối tượng đánh bạc



Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã dựng lên một số nhóm đối tượng nghi vấn, trong đó có nhóm của Nguyễn Quang Vinh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đã triệt phá và bóc gỡ thành công một số nhóm hoạt động tín dụng, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận đánh giá cao...

Song việc theo dõi hoạt động của Nguyễn Quang Vinh lại gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng gây án. Núp dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, Vinh đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn; tập hợp đàn em đều là những kẻ không có công ăn việc làm ổn định, các đối tượng từng có tiền án...

Các đối tượng này rất trung thành với kẻ cầm đầu, hoạt động đánh bạc được tổ chức với phương thức khép kín... Không chỉ hoạt động ở địa bàn Kinh Môn, các đối tượng còn mở rộng ra các huyện, tỉnh và thành phố lân cận.

Tang vật của vụ án.



Trung tá Nguyễn Văn Quang, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, người được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ đánh án cho biết: Quá trình lăn lộn tại địa bàn, nắm bắt di biến động của các đối tượng nghi, anh và đồng đội đã gặp và chứng kiến không ít hệ lụy từ cờ bạc.

Vì ham mê cá độ bóng đá, nhiều con bạc khát nước đã lao vào những cuộc chơi vô tiền, khoáng hậu đẩy vợ còn vào cảnh bần hàn... Từ những cảnh ngộ được chứng kiến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập án đấu tranh và quyết tâm phải bóc gỡ đường dây phạm tội trong thời gian ngắn nhất.

Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Để nắm bắt thông tin về hoạt động của các đối tượng, nhiều mũi trinh sát đã tỏa xuống các địa bàn để thu thập, nắm tình hình, xác định danh tính của đối tượng cầm đầu; vai trò của từng đối tượng trong đường dây đánh bạc...

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã dựng được chân dung của 6 đối tượng trong ổ nhóm gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1986), Tự Long Đạt (SN 2000), Nguyễn Thành Long (SN 1994), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981, cùng trú tại thị xã Kinh Môn; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1988) và Phạm Huy Tường (SN 1981, cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Từ đó, các trinh sát đã chia các mũi giám sát di biến động của từng đối tượng nghi vấn, yêu cầu đặt ra là đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, đây là yếu tố quan trọng làm nên thành công của chuyên án đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Hải Dương.

Thời điểm bắt giữ cũng được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết, theo đó cùng một thời điểm các trinh sát sẽ đồng loạt bắt các đối tượng; không để bọn chúng thông báo cho nhau, tẩu tán tang vật. Đêm 9/8, trận đá bóng cúp C1 diễn ra... Nhận định đây là thời điểm đối tượng sẽ tiến hành sát phạt nhau, Phòng Cảnh sát hình sự dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Minh Hải quyết định phá án.

Trắng đêm hôm đó, các trinh sát đã bí mật giám sát các địa điểm là quán cầm đồ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Một đêm không ngủ, anh em ai cũng thấm mệt.

Các kế hoạch từng giờ được lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương báo cáo Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Trong khi các trinh sát lăn lộn ở địa bàn thì Đại tá Lê Ngọc Châu và Đại tá Lê Quý Thường cũng trăn trở dõi theo từng hoạt động của các mũi trinh sát.

Theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đúng 9h ngày 9/8, các thành viên của ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng gồm Vinh, Đạt, Long, Hoàng và Thắng. Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại, 1 bộ máy vi tính, 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, đối tượng cầm đầu là Vinh đã phân công vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Vinh khai nhận qua quan hệ xã hội, Vinh liên hệ với một đối tượng ở Hà Nội lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình gặp gỡ, đối tượng còn cung cấp cho Vinh một tài khoản cấp độ Super Master, hạn mức 4 nghìn điểm. Vinh và người đàn ông này thống nhất quy đổi 1 điểm bảng là 4.800 đồng.

Sau khi nhận tài khoản từ người này, Vinh đã đổi mật khẩu, mã bảo mật..., thuê Long thực hiện việc chia các tài khoản đánh bạc thành các cấp độ Master, Agent, Member để giao cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời, thuê Tự Long Đạt phụ trách việc thanh toán tiền thắng thu hàng tuần đối với các tài khoản Vinh giao cho khách và cả việc thánh toán giữa Vinh và người đàn ông ở Hà Nội.

Việc thanh toán tiền thắng, thua bao nhiêu là do Vinh vào tài khoản kiểm tra, chốt số lượng hàng tuần rồi báo báo để Đạt thực hiện. Đạt không đăng nhập được vào tài khoản bóng nói trên...

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến nay, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng.

