Mạnh tiềm lực, vững thế trận

Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh (QPAN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương đặc biệt chú trọng trong những năm qua. Nhờ vậy, tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng được củng cố vững mạnh, thế trận KVPT huyện ngày càng được củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Cán bộ Ban CHQS huyện Tam Dương thường xuyên kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý vũ khí trang bị niêm cất tại kho. Ảnh: Trường Khanh





Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưuHuyện ủy, UBND huyện đề ra những chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tiềm lực trong KVPT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 2.000 lượt đối tượng 2, 3, 4 và các chức sắc, chức việc, tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật; phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng cho hàng chục nghìn lượt học sinh.

Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng và Nhà nước.

Để tạo thế và lực trong KVPT, cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế-xã hội và sẵn sàng chuẩn bị các mặt để động viên quốc phòng, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT huyện vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Huyện ủy xác định xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong KVPT là thế trận cơ bản nhất, kiên cố, vững chắc nhất. Các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận, xử lý kịp thời các vụ việc không để xảy ra “điểm nóng”, 100% cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện; thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dù là địa phương có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng xác định xây dựng tiềm lực kinh tế giữ vai trò trung tâm, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã huy động mọi nguồn lực bảo đảm kịp thời, đáp ứng cơ bản đầy đủ cho nhiệm vụ QPAN và yêu cầu của hoạt động xây dựng KVPT huyện.

Trong 10 năm qua, huyện đã đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng các công trình trong KVPT huyện, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm xây dựng làng, xã chiến đấu, là hạt nhân cơ bản tạo nền tảng, liên kết hình thành thế trận KVPT cấp huyện, xây dựng thế trận quân sự trong KVPT.

Trong công tác quy hoạch bố trí dân cư, công trình hạ tầng dân sinh, các dự án kinh tế đều kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, có khả năng tự bảo vệ trong các tình huống xảy ra cả thời bình, thời chiến, phòng chống thiên tai.

Đến nay, huyện đã triển khai quy hoạch xây dựng khu vực sơ tán và một số công trình phòng tránh tại chỗ khi có chiến tranh xảy ra; 100% mục tiêu quan trọng, khu vực quyết giữ đều có khả năng tự bảo vệ và bảo vệ vững chắc; hệ thống giao thông liên hoàn thông suốt thuận tiện cho thời bình và khi có chiến tranh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của LLVT địa phương theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Hiện nay, lực lượng công an, bộ đội địa phương được biên chế đạt 100% theo quy định; trang thiết bị, vũ khí, phương tiện kỹ thuật được bổ sung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng với số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng nâng cao; lực lượng dự bị động viên hàng năm tăng từ 0,2 - 0,4%.

Hàng năm, tổ chức hoạt động phối hợp của các lực lượng đảm bảo chặt chẽ và thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều năm liền, huyện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoạt động của KVPT huyện qua từng thời kỳ.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, nhân dân huyện Tam Dương đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần tích cực đối phó hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tăng cường sức mạnh tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.

Bình Duyên