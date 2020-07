Trẻ em vi phạm, tai nạn giao thông - Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều năm trở lại đây, tai nạn thương tích, trong đó có tai nạn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với trẻ em. Điều đáng nói, tai nạn đó phần nhiều xuất phát từ những hành vi vi phạm giao thông (hoặc của người lớn, hoặc của chính các em) và nguyên nhân của những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra là do sự chủ quan của người lớn và các bậc làm cha mẹ.



Tai nạn giao thông ở trẻ em xảy ra từ những lỗi vi phạm ATGT như thế này (Chụp lúc 6h30 phút ngày 25/7/2020 tại Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Tân Tiến, Vĩnh Tường).





Trước hết, nói về chuyện đội mũ bảo hiểm - Vấn đề không mới nhưng luôn là mối quan tâm, lo lắng của người có trách nhiệm. Chỉ cần đi một vòng dạo quanh phố phường ở thành phố Vĩnh Yên, nhất là vào ngày nghỉ, dễ dàng nhận thấy, không ít phụ huynh chở con em mình bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm cho các cháu, trong khi người điều khiển phương tiện đều đội mũ.

Không ai có thể biết trước được những va chạm do bất cẩn trong khi tham gia giao thông; lúc đó mới thấy chiếc mũ bảo hiểm quan trọng đến nhường nào.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Hoàng Mạnh Cẩn, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên tâm sự: “Nhiều khi đi trên đường, nhìn thấy trẻ con ngồi sau lưng bố mẹ (nhất là mẹ) mà hầu như không có một đồ bảo hộ nào, trong khi mẹ thì đầy đủ mũ bảo hiểm, khẩu trang, áo chống nắng…, tôi giật mình chợt nghĩ nhỡ xảy ra tai nạn thì người nguy hiểm đến tính mạng chắc chắn là các con, bởi chúng thụ động trong tình huống và nhất là không được trang bị mũ bảo hiểm…”.

Nhiều người còn chở con phía sau mà không có đai an toàn, hoặc cho trẻ đứng phía trước sàn xe máy tay ga, dù xe đi tốc độ chậm nhưng vẫn rất nguy hiểm. Khi phanh gấp hoặc xảy ra va chạm với phương tiện khác, trẻ rất dễ bị văng ra ngoài gây thương tích.

Nhiều người khi đưa đón con em đi học, chở một lúc 2-3, thậm chí 4 trẻ trên một xe máy mà không một trẻ nào đội mũ bảo hiểm… cũng gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trẻ em là đối tượng luôn hiếu động và cũng rất dễ bị tác động bởi tiếng động hay sự rung lắc khi xe gặp sự cố. Nguy hiểm hơn, không hiếm trường hợp các cháu bị văng ra ngoài và bị thương tích, thậm chí tử vong từ một phương tiện khác.

Có đến một nghìn lẻ tình huống, câu chuyện về những vụ va chạm, tai nạn giao thông mà nạn nhân là trẻ em. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có khoảng 12 nghìn người bị chết, 20 nghìn người bị thương do tai nạn giao thông; trong đó, nạn nhân là trẻ em chiếm khoảng 35%. Nguyên nhân được đưa ra phần lớn vẫn là do ý thức và sự chủ quan của người lớn.

Bên cạnh đó, học sinh tham gia giao thông cũng còn nhiều vi phạm. Việc trẻ em đi bộ qua đường, đi học hoặc đi chơi… nếu không được giáo dục, nhắc nhở về ý thức tham gia giao thông thì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn đáng tiếc.

Các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo là những người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em; người lớn khi tham gia giao thông cũng là tấm gương để con trẻ noi theo về ý thức, về văn hóa giao thông.

Cháu Trần Huyền Trang, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Ngô Quyền cho biết: “Nhiều hôm cháu thấy xe ô tô của các cô, chú đỗ lấn cả sang phần đường của xe máy và làn đường cho xe rẽ phải trong lúc chờ đèn đỏ. Có lần cháu còn bị giật mình suýt ngã vì có một xe máy gắn còi ô tô kêu inh ỏi để vượt…”.

Chia sẻ của các cháu là minh chứng sống động để nói về sự vô tâm của một số người lớn thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Các bậc cha mẹ và người lớn phải luôn làm gương cho trẻ trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật An toàn giao thông.

Các ngành chức năng và nhà trường cần tuyên truyền để các em thấy rõ những tình huống dẫn tới tai nạn giao thông, những nguy cơ và hiểm họa của tai nạn giao thông đối với sức khỏe, qua đó giúp các em có hiểu biết và tuân thủ tốt hơn các quy tắc và luật lệ an toàn giao thông...

Không chỉ làm gương cho trẻ, người lớn khi chở trẻ trên xe máy phải có mũ bảo hiểm và đai thắt an toàn; không cho trẻ dưới 12 tuổi đi xe đạp và trẻ dưới 18 tuổi đi xe máy ra đường; dạy và hướng dẫn trẻ các kỹ năng đi xe đạp, kỹ năng xử lý tình huống trên đường; đi theo đúng tín hiệu đèn giao thông; không cho trẻ chơi đùa dưới lòng đường hoặc gần đường giao thông, khu vực đỗ ô tô...

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là trong thời gian học sinh nghỉ hè, nghỉ lễ.

Trong tháng 4/2019, Sở LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Lập Thạch, Sông Lô, Yên Lạc, Tam Dương tổ chức 5 hội nghị truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho gần 2.000 đại biểu là đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, bản, các bậc cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các xã: Bạch Lưu, Đức Bác, Vân Trục, Yên Phương và An Hòa.

Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ở các giai đoạn có nhiều nội dung nhằm giảm tai nạn giao thông cho trẻ em, từ việc tuyên truyền cho các bậc cha mẹ, đến những hoạt động hỗ trợ trẻ em kỹ năng khi tham gia giao thông và các hoạt động khác, tự bảo vệ mình khi không có cha mẹ đi kèm. Tháng Hành động vì trẻ em nhiều năm được chọn với chủ đề "Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”.

Với thông điệp và trách nhiệm của các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, cộng đồng xã hội, sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Bài, ảnh: Anh Tú