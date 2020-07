Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ Công an huyện Yên Lạcnỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện. Đơn vị chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về ANTT, xây dựng và duy trì phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.



Công an xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT.





Một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vững mạnh là tháng 3/2020, Công an huyện Yên Lạc đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại 17 xã, thị trấn theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Từ khi về công tác, các đơn vị công an xã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Điển hình, cuối tháng 3/2020, Công an xã Tề Lỗ được phân công 4 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đây là thời điểm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, cả nước đang tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức rà soát số người nước ngoài cư trú trên địa bàn, số người đi qua hoặc trở về từ vùng dịch, số người tiếp xúc gần hoặc gián tiếp với người bị nhiễm bệnh để có biện pháp cách ly y tế, phòng ngừa dịch bệnh.

Công an xã Tề Lỗ tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát, đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Theo đánh giá của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, từ khi có lực lượng công an chính quy về công tác, nhiều việc “khó” ở địa phương được giải quyết một cách quyết liệt và kịp thời như: Chấn chỉnh được tình trạng vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông; không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới về đất đai; đảm bảo ANCT, TTATXH cho Đại hội Đảng bộ xã Tề Lỗ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, an toàn…

Những năm qua, Công an huyện Yên Lạc cũng chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình ANTT. Trong từng thời điểm, đơn vị xác định những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, giải pháp xử lý kịp thời như:

Tăng cường quản lý ANTT tại các lễ hội; quản lý đất đai; tình hình liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, KT- XH diễn ra trên địa bàn…

Đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng; kiểm soát, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước.

Công an huyện tập trung các biện pháp đảm bảo an ninh nông thôn, chủ động nắm tình hình, phân loại địa bàn, đối tượng, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các ngành giải quyết ổn định tình hình tại cơ sở, nhất là tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đông người, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh nông thôn.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã điều tra, làm rõ gần 88% số vụ phạm pháp hình sự (vượt mục tiêu đại hội đề ra); làm rõ 100% số vụ trọng án. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường…

Thượng tá Đỗ Đức Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Yên Lạc nhấn mạnh: Nhận thức rõ việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự thành công của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những năm qua, Đảng ủy Công an huyện Yên Lạc lãnh đạo toàn diện, nâng cao các mặt công tác công an, xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, nâng cao chất lượng đảng viên.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân…

Với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ Công an huyện Yên Lạc đã đoàn kết, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Công an huyện Yên Lạc tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn với mục tiêu “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh, toàn diện, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, đổi mới sáng tạo, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân; xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giữ vững ANTT trong mọi tình huống”.

Bài, ảnh: Kim Hiền