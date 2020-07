Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại huyện trọng điểm công nghiệp

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai tốt kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở, Công an huyện Bình Xuyên đã và đang nỗ lực mang lại cuộc sống bình yên cho người dân và góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Công an huyện Bình Xuyên họp bàn phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Chu Kiều

Bình Xuyên đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhiều khu, cụm công nghiệp, dự án lớn đã và đang được triển khai; các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra sôi động, tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa cao, tạo ra sự thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị, nông thôn và tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường là làm gia tăng tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, Công an huyện Bình xuyên đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra cơ bản các địa bàn, kịp thời phát hiện tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội…

Trên cơ sở đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai tốt các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xã hội trên địa bàn.

Giai đoạn 2015 - 2020, Công an huyện Bình Xuyên đã mở 18 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, tiếp nhận giải quyết 935/995 tin (đạt 94%); thụ lý điều tra 722 vụ án với 1.122 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật 450 vụ án với 779 bị can.

Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ 226/301 vụ trật tự xã hội với 413 đối tượng (đạt 88,4%), trong đó, trọng án điều tra làm rõ 13/13 vụ (đạt 100%). Phát hiện, bắt giữ 364 đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 96 vụ với 114 bị can, xử lý hành chính 69 vụ với 250 đối tượng.

Điển hình năm 2019, Công an huyện Bình Xuyên bắt, xử lý vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Linh Dung 3 tại thị trấn Gia Khánh, bắt giữ 43 đối tượng, trong đó 39 đối tượng dương tính với ma túy.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Công an huyện Bình Xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Đẩy mạnh kiểm tra công tác quản lý việc đăng ký tạm trú, lưu trú, tạm vắng và thường xuyên tiến hành công tác bổ sung tàng thư hộ khẩu để nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt các nội dung, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì hoạt động của các tổ liên gia tự quản; tổ hòa giải; đội thanh niên xung kích…

Việc triển khai nhanh, gọn, có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện Bình Xuyên, bởi hầu hết các mâu thuẫn, vụ việc đều được phát hiện kịp thời, giải quyết ổn định ngay từ khi mới phát sinh; tỷ lệ tội phạm giảm rõ rệt, không để phát sinh thêm các ổ nhóm tội phạm mới. Qua đó, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên cho biết: Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những phức tạp, khó lường như hiện nay, nhất là khi dịch Covid - 19 đang bùng phát trở lại, Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền về giá trị đạo đức, truyền thống gia đình, dân tộc, xóm, làng để định hướng tư tưởng cho giới trẻ, xây dựng hình thành nhân cách đúng đắn và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm.

Cùng với đó, công an huyện thường xuyên điều tra cơ bản, chủ động phát hiện, giải quyết ổn định, dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, phức tạp bức xúc trong nhân dân, không để quần chúng bị các đối tượng phản động tác động, lôi kéo tham gia các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trần Tỉnh