Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Để xứng đáng với lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp không ngừng đổi mới, chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.

VKSND tỉnh được thành lập ngày 26/7/1960. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của VKSND tối cao, Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, sự phấn đấu, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên nên ngành Kiểm sát đã không ngừng trưởng thành và đã đạt được những thành tựu trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, BCH Đảng bộ VKSND tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất lãnh đạo mọi hoạt động của Đảng bộ. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác kiểm sát, Đảng ủy VKSND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch thi đua và chương trình làm việc của lãnh đạo Viện trong từng tháng làm căn cứ để các phòng, các Viện kiểm sát cấp huyện triển khai thực hiện.

Trong kế hoạch công tác hằng năm đều đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của VKSND tối cao và bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá trong từng năm để chỉ đạo thực hiện nhằm tạo động lực phấn đấu cũng như tạo ra không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

Cùng với đó, VKSND hai cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Tòa án xây dựng hàng trăm vụ án điểm, án rút gọn, nhiều vụ án được đưa ra xét xử lưu động với mức án nghiêm minh được dư luận đồng tình; chú trọng việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; đổi mới tổ chức bộ máy, quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về lập trường chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, VKSND hai cấp đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố trong giải quyết các vụ án hình sự; kiểm sát chặt chẽ 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do cơ quan có thẩm quyền điều tra thụ lý, giải quyết.

Chỉ đạo kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không phê chuẩn đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện áp dụng BPNC theo quy định của BLTTHS; yêu cầu hoặc trực tiếp huỷ bỏ các quyết định không khởi tố vụ án không đúng pháp luật của CQĐT; nắm chắc tiến độ điều tra vụ án, chủ động đề ra yêu cầu điều tra chính xác để hỗ trợ điều tra viên thu thập chứng cứ. Do đó việc khởi tố, phê chuẩn, truy tố của Viện kiểm sát đều có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND hai cấp tập trung kiểm sát việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn tố tụng, khắc phục việc để các vụ án quá thời hạn xét xử hoặc vi phạm tố tụng khác do lỗi chủ quan của kiểm sát viên; kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.

Viện KSND tỉnh chỉ đạo Phòng 9, Phòng 10 và Viện kiểm sát cấp huyện tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện quyền của kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án sơ thẩm của Tòa án cùng cấp có vi phạm; từ đó tìm ra nguyên nhân hạn chế để đề ra các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị ngang cấp.

Trong 5 năm 2015-2020, VKSND hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 8.675/8.797 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 5.256 vụ/8.417 bị can, CQĐT đã giải quyết 5.035 vụ/7.989 bị can; mỗi năm phê chuẩn việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam hàng nghìn bị can, bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật; không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai, không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can không đúng quy định của pháp luật; không có án VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

VKS đã lập hồ sơ kiểm sát chặt chẽ 16.537 vụ, việc dân sự, vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, 744 vụ việc theo thủ tục phúc thẩm; lập phiếu kiểm sát 100% các văn bản tố tụng của Tòa án và các cơ quan tư pháp chuyển đến. VKS đã ban hành 242 kháng nghị, 803 kiến nghị trong kiểm sát hoạt động tư pháp yêu cầu các cơ quan, tổ chức kịp thời khắc phục vi phạm; kiến nghị, kháng nghị của VKS đều bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật, được các cơ quan, tổ chức có liên quan chấp nhận với tỷ lệ cao;

Suốt 60 năm qua, trong các lĩnh vực công tác, ngành Kiểm sát nhân dân Vĩnh Phúc đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm, bảo vệ các quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Với những cố gắng và thành tích đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm sát Vĩnh Phúc đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý như: nhiều năm liền vinh dự được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua ngành KSND”; năm 2014, 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; 3 lần vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc” vào các năm 2013, năm 2016 và 2019; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Ba (năm 2001); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2008); Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2012… Hàng trăm lượt đơn vị được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được khen thưởng…

Lê Tất Hiếu

(Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh)