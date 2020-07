Công an huyện Vĩnh Tường: Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn ngừa, đấu tranh với tai tệ nạn xã hội và tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện.



Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Vĩnh Tường lấy lời khai của đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Nguyễn Khánh





Nếu như những năm trước đây trên địa bàn tỉnh ta, các hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ. Thì ngay từ những ngày đầu năm, công an huyện Vĩnh Tường đã lập nên chiến công bắt giữ đối tượng Trần Phương Lan, SN 1975, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3 bánh heroin có khối lượng 1,058kg; 991 g ma túy đá, 14,1058 g ma túy ngựa.

Chiến công này như “phát súng lệnh” khẳng định tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, quyết không để tội phạm ma túy lộng hành của lực lượng công an. Mặt khác, số lượng lớn về ma túy thu giữ được trong vụ án với khung hình phạt có thể tử hình cho thấy tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng liều lĩnh, bất chấp pháp luật, bất chấp mạng sống để tham gia vào việc buôn bán “cái chết trắng”. Cuộc chiến với loại tội phạm này cũng đặt ra những vấn đề hết sức khó khăn, nan giải.

6 tháng đầu năm, công an huyện Vĩnh Tường đã bắt giữ 23 vụ /30 đối tượng (tăng 5 vụ so với cùng kỳ). Tang vật thu giữ 1,167 kg ma túy tổng hợp; 1,036 kg heroin; 2,5721g cần sa… Ra quyết định khởi tố 11 vụ/11 bị can. Riêng trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1-30/6) công an huyện đã bắt giữ 6 vụ/7 đối tượng liên quan đến ma túy.

Đánh giá về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện, trung tá Dương Tuấn Bảo, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Vĩnh Tường cho biết: “Hiện nay, Vĩnh Tường vẫn còn 27/29 xã, thị trấn có các đối tượng liên quan đến ma túy với 454 đối tượng. Trọng điểm nằm ở các địa bàn như: thị trấn Thổ Tang, xã Yên Lập, Thượng Trưng, Bình Dương, Tân Tiến.

Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện vẫn diễn biến khá phức tạp, các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, dưới nhiều hình thức và luôn thay đổi phương thức hoạt động phạm tội.

Gần đây trên địa bàn còn xuất hiện đối tượng là các thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ có những biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp. Chúng thường xuyên hoạt động trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ) cùng với những thủ đoạn hết sức kín đáo gây khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chúng còn lợi dụng các ngõ hẻm, khó tiếp cận quan sát, xây dựng nhà kiên cố, lắp camera để đối phó; sử dụng trẻ em, người bị hạn chế về thể chất và năng lực trách nhiệm hình sự vào hoạt động mua, bán trái phép ma túy gây khó khăn cho công tác trinh sát, bắt giữ và xử lý”.

Để tiếp tục ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với tệ nạn xã hội và tội phạm về ma túy, trung tá Dương Tuấn Bảo nhấn mạnh: “Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động, kịp thời phát hiện điểm, tụ điểm, phân loại đánh giá tụ điểm, điểm phức tạp. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án điều tra triệt xóa, không để hình thành tụ điểm, điểm phức tạp; chủ động rà soát, nhận diện và quản lý chặt chẽ số đối tượng ma túy tại địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính để phòng ngừa từ cộng đồng và phát hiện tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý người nước ngoài; kiểm tra rà soát phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động phạm tội.

Tập trung điều tra, bắt giữ các đối tượng mua bán, đặc biệt là số đối tượng trọng điểm; phân loại, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm sạch địa bàn bằng các biện pháp hành chính, hình sự như: gọi hỏi, răn đe, giáo dục tại phường xã, đưa đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

Đẩy mạnh công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền và phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy tại địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao dân trí, xây dựng ý thức chủ động phát hiện, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội khác trong nhân dân; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, động viên khuyến khích và nhân lên các điển hình tốt về gia đình văn hóa, xã phường trong sạch vững mạnh.

Khánh Linh