Đang xác minh, làm rõ việc CSGT bị “tố” dùng gậy chỉ huy giao thông đánh gãy xương mũi người vi phạm giao thông

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh “tố”CSGT Công an thành phố Vĩnh Yên dùng gậy chỉ huy giao thông đánh người vi phạm giao thông, làm người này bị thương nặng. Báo Vĩnh Phúc đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên để giúp bạn đọc có những thông tin chính xác, khách quan về vụ việc.

Theo thông tin từ Công an thành phố Vĩnh Yên: Khoảng 21h30, ngày 1/7/2020, Tổ Công tác của lực lượng CSGT, Công an thành phố Vĩnh Yên đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang (Vĩnh Yên) thì phát hiện anh Đ.V.C (Tuyên Quang) không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thấy vậy, anh C. không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng mà vòng xe lại đi ngược chiều trên đường một chiều. Lúc này, một cán bộ CSGT đứng chiều ngược lại thấy anh C. bỏ chạy nên đã ra tín hiệu để anh C. dừng xe.

Tuy nhiên, anh C. tiếp tục không chấp hành mà bật đèn pha, nhấn ga, đi với tốc độ nhanh tông thẳng về phía cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi xe anh C. lao qua, tay của cán bộ CSGT có chạm vào người anh C. Sau khi chạy thêm 100m, anh C. dừng lại ở một nhà dân và nói bị CSGT đánh vào vùng mặt. Lúc này, nhiều người dân ghi hình, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội…

Đại tá Trần Hồng Trường, Trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên khẳng định: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã yêu cầu Tổ công tác và các cán bộ có liên quan giải trình cụ thể, chính xác vụ việc.

Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ việc có hay không cán bộ CSGT dùng gậy chỉ huy giao thông đánh gãy xương mũi người vi phạm xảy ra vào tối 1/7/2020 tại phường Khai Quang.

Vụ việc sẽ được xem xét giải quyết khách quan, ai vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện nay, Công an thành phố Vĩnh Yên đã trích xuất được camera nhà dân ghi lại diễn biến sự việc, chứng minh người đi xe máy cố tình bỏ chạy khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Việc anh C. không chấp hành hiệu lệnh của CSGT tiếp tục lao thẳng về phía lực lượng chức năng, đơn vị đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xem xét hành vi chống người thi hành công vụ…

Báo Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Hà